Nacional

El anuncio se dio en el marco de la presentación del cinturón conmemorativo Tlaxcala II “Los cuatro grandes señoríos” para la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford

El INEA sumará esfuerzos con el Consejo Mundial de Boxeo en favor de la educación

Por Diana Chávez Zea
El INEA firmará convenio con el Consejo Mundial de Boxeo

Armando Contreras Castillo, director del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) dio a conocer una alianza con el Consejo Mundial de Boxeo que permitirá sumar esfuerzos en favor de la educación a nivel nacional.

La firma del convenio que se realizará en los próximos días refrenda el compromiso del Instituto de acercar la educación a todas y todos, contribuyendo al combate del rezago educativo y al fortalecimiento de la justicia social a través del aprendizaje.

“Esta alianza representa una oportunidad para que más mexicanas y mexicanos accedan a la alfabetización y la educación básica, y con ello sigamos transformando vidas”, afirmó Contreras Castillo.

Durante el evento, el titular del INEA saludó a figuras históricas del boxeo como Carlos Zárate, así como a campeones en activo como Jaime Munguía, reconociendo su trayectoria y la influencia positiva que ejercen en la juventud mexicana.

Tendencias