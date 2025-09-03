En riesgo gubernatura de Zacatecas para Morena si persisten sectarismos y exclusiones: Saúl Monreal

El senador, Saúl Monreal acusa campaña oscura en su contra para impedir que sea candidato al gobierno de Zacatecas (Graciela López Herrera)

La prohibición de neportismo a la hora de decidir candidaturas en Morena rumbo al 2027, ya genera un conflicto interno en ese partido en Zacatecas donde el senador Saúl Monreal, hermano del actual gobernador, David Monreal, acusa grupos e “ intereses oscuros” que buscan limitar su participación en esa contienda aludiendo a campañas que buscan descalificarlo injustamente.

Saúl Monreal aseveró que la política no debe ser excluyente y alertó que si Morena en Zacatecas continúa con sectarismos y divisiones, el partido corre el riesgo de perder la gubernatura en 2027

“No se equivoquen, esta campaña para minimizarme o borrarme de una sucesión que ellos mismos adelantaron, no es un ataque sólo a Saúl Monreal, es un ataque a la posibilidad de que Morena consolide aquí en Zacatecas la Cuarta Transformación”, advirtió

De gira por Zacatecas, este martes, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde ratificó que no hay lugar para familiares directos en las candidaturas rumbo al 2027 y destacó la juventud de Saúl Monreal, por lo cual consideró que el senador puede ser candidato en otra ocasión.

Sin embargo, el senador no cerró la posibilidad de postularse como candidato a la gubernatura de Zacatecas en el 2027 pese a la prohibición que marcan los estatutos de Morena sobre no permitir candidaturas a familiares cercanos de los gobernadores o presidentes municipales.

“No me tiro al suelo para que me levante, pero creo que nadie merece que perversa y deliberadamente le quieran pisotear sus sueños”, aseveró

Monreal insistió en acusa que existe un grupo político al que sería un error permitirle que se adueñe del estado en alusión a la dirigencia estatal de Morena.

“ Ese grupo que manipula, que engaña y que distorsiona la realidad ante mi propio hermano”, acusó.

Durante un mensaje dirigido a sus seguidores, Saúl Monreal reconoció la visita de Luisa María Alcalde, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y destacó su respeto y lealtad al movimiento.

Sin embargo, aseguró que persisten intereses oscuros que buscan limitar su participación en la contienda de 2027, aludiendo a campañas que buscan descalificarlo injustamente.

Advirtió que los liderazgos que construyeron el movimiento deben ser considerados para consolidar la llamada Cuarta Transformación en la entidad.

El senador también recalcó que su campaña se mantiene independiente de estructuras de gobierno, programas sociales o influencias externas, en contraste con las acciones que atribuye a grupos que buscan controlar la administración estatal y, de manera implícita, la figura de su hermano, el gobernador David Monreal.

“Por eso, porque soy quizá el que con todo en contra, aún así, el que más optimismo tiene, porque en cada recorrido por Zacatecas, en cada comunidad y en cada colonia, he sentido verdaderamente el cariño y el respaldo”, concluyó Saúl Monreal, quien insistió en que la fuerza política reside en la ciudadanía y no en intereses oscuros que operan detrás del gobierno.