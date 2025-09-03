EU seguirá atacando en aguas internacionales, avisa Rubio: “Incautar sólo ya no funciona”

Nueva estragegia El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, habla en una rueda de prensa este miércoles, en la Cancillería de México (José Méndez/EFE)

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, espantó este miércoles el fantasma de una intervención militar unilateral estadounidense en territorio mexicano y mostró su acuerdo en el respeto a la soberanía y a la cooperación, cada uno desde su país, como subrayó el canciller Juan Ramón de la Fuente. Sin embargo, el jefe de la diplomacia de Donald Trump advirtió que la era de la lucha policial en la guerra contra el narcotráfico ha acabado y se impone la lucha militar, como ocurrió el martes con el ataque a la lancha donde fueron abatidos once presuntos narcos procedentes de Venezuela. Aunque eso sí, puntualizó varias veces, “en aguas internacionales”.

“Interceptar cargas ya no funciona. A los narcos no les supone nada perder un 2% de ganancias por droga incautada”, declaró Rubio y añadió: “Los cárteles están ganando miles de millones de dólares y no les importan estas pérdidas”.

Según explicó en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en conjunta con el canciller Juan Ramón de la Fuente, el presidente Donald Trump ha declarado grupos narcoterroristas a los cárteles, lo que le da derecho al uso de la fuerza para combatirlos.

“Desde hace muchos años existe la ruta del Caribe para introducir droga a Estados Unidos y alguna fue incautado el cargamento, sin que se interrumpiera el tráfico. Pero esto ya no va a pasar. En vez de interceptar destruimos; y lo haremos de nuevo”, advirtió en alusión al ataque a la presunta narcolancha.

Sin dar explicaciones

A la pregunta de si su gobierno está seguro de que las personas abatidas eran narcoterroristas y si la embarcación destruida transportaba un cargamento de drogas, Rubio declaró que la respuesta se la deja directamente al Pentágono, pero advirtió que serán objetivos lo que el gobierno de Trump considere que es una amenaza para la nación.

“No tenemos que explicar por qué atacamos a estos narcoterroristas. Eran una amenaza para EU. Punto. Ayer tuvimos oportunidad de pararlos y lo hicimos, en aguas internacionales”, respondió Rubio con dureza, y concluyó la polémica con la siguiente afiirmación: “Fue elegido para eliminar esta amenaza”.