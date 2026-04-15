Advierte MC en Senado crisis en el Metro de la CDMX; 70 % de trenes sin mantenimiento

Movimiento Ciudadano en el Senado Los senadores de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas y Alejandra Barrales en el Senado. (Galo Cañas Rodríguez)

En medio de la crisis que atraviesa, Movimiento Ciudadano en el Senado advirtió que el 70% de los 391 trenes que integran la red del Sistema de Transporte Metro no han recibido mantenimiento general sin contar que 84 trenes se encuentran detenidos, los equipos de instalaciones fijas son obsoletos y las vías férreas están en pésimas condiciones.

Al presentar un punto de acuerdo La vice coordinadora de Movimiento Ciudadano en el Senado, Alejandra Barrales, solicitó al Gobierno de la Ciudad de México atender la crisis que atraviesa el Metro por el deterioro de la infraestructura, la obsolescencia de los equipos y la falta de mantenimiento de los trenes.

Asimismo exhortó a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugrada encargar la realización inmediata de un diagnóstico a nivel internacional de la situación del Metro y hacer público sus resultados.

“Nos parece que afectar a casi de 5 millones de usuarios diariamente amerita que hubiera una explicación, amerita que la Jefa de Gobierno y el Director General del Metro estuvieran haciéndole frente a este tema, informándonos qué es lo que pasa”, demandó

En conferencia de prensa, la legisladora explicó que durante el reciente paro escalonado de labores, los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro denunciaron las condiciones inadecuadas en las que se encuentra este transporte público.

“Entre los principales señalamientos de los trabajadores nos dijeron que el 70% de los 391 trenes no han recibido mantenimiento general. 84 trenes se encuentran detenidos en talleres por falta de refacciones. Los equipos de instalaciones fijas son obsoletos, no cuentan con mantenimiento. Las vías férreas están también en pésimas condiciones”, alertó

Barrales consideró insuficiente el presupuesto de 375 millones de pesos para la renovación de trenes, 290 millones para vías, 500 millones para refacciones y 180 millones para llantas, que el Gobierno capitalino tiene previsto destinar este año a ese transporte masivo.

Aseveró que la inversión en mantenimiento apenas alcanza el 5 por ciento del presupuesto anual del metro y el requerimiento es de cerca de 27 mil millones de pesos.

“No podemos seguir apostándole a la improvisación. La omisión del Gobierno ha costado vidas también, y nosotros no podemos permanecer callados ante algo que los propios trabajadores y los propios usuarios ya nos han advertido, que también puede volver a suceder en el Metro por las situaciones que además siguen prevaleciendo”

A su vez, el senador Luis Donaldo Colosio Rijoas lamentó que el Metro de la Ciudad de México se encuentre en una situación precaria a dos meses del inicio del Mundial de Fútbol.

“Yo no sé qué pretenden hacer para poder cubrir semejante demanda con las condiciones de seguridad que merecen todas las personas usuarias en los próximos meses”, comentó.

“¿Cuál es el plan que se va a trazar y seguir por parte de las autoridades responsables del sistema de transporte colectivo para poder recuperar las condiciones de seguridad y mantenimiento adecuadas para todo el Sistema de Transporte Colectivo?”, cuestionó.

Por su parte, la diputada federal, Laura Ballesteros, anunció que impulsarán el regreso del Fondo Metropolitano y del Fondo de Capitalidad, mecanismos que anteriormente destinaban recursos al mantenimiento del transporte público.

Recordó que estos fondos llegaron a aportar alrededor de 8 mil millones de pesos anuales para la Ciudad de México y que su desaparición ha dejado sin respaldo financiero a uno de los sistemas más importantes del país.

Adelantó que buscarán que estos recursos se reincorporen en el Presupuesto de Egresos de la Federación con un tope de hasta 90 mil millones de pesos para atender las necesidades de las zonas metropolitanas.

Advirtió que, de no contemplarse estos mecanismos en el presupuesto, promoverá amparos para proteger a los usuarios del Metro.