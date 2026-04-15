Hoteles en sedes mexicanas del Mundial disparan precios hasta 333% a meses del arranque: AMVITUR

Hoteles elevan sus precios en ciudades mexicanas para el Mundial Mientras en Estados Unidos y Canadá los precios comienzan a bajar, en México siguen al alza. (Imagen ilustrativa)

A meses de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, las ciudades mexicanas sede se han convertido en las más caras para hospedarse, con aumentos en tarifas hoteleras que superan por mucho a los registrados en Estados Unidos y Canadá.

Así lo advierte la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (AMVITUR), que identifica una presión sostenida en los precios conforme se acerca el torneo.

El caso más marcado es Guadalajara, donde el costo de las habitaciones se ha disparado hasta un 333% en comparación con el año pasado. Le sigue Monterrey, con un incremento del 218%, y la Ciudad de México, que reporta un alza del 173%.

En la capital del país, el comportamiento ha sido distinto al resto de las sedes mundialistas, aunque solo será escenario de tres partidos de la fase de grupos, el precio promedio por noche pasó de unos 410 dólares (cuando faltaban 200 días para el torneo) a cerca de 590 dólares en la medición más reciente, manteniendo una tendencia al alza en lugar de estabilizarse.

De acuerdo con un análisis de la firma Lighthouse, las 16 ciudades sede del Mundial registran precios más altos que el año pasado, pero en 12 de ellas (principalmente en Estados Unidos y Canadá) las tarifas ya alcanzaron su punto máximo y comenzaron a bajar. En contraste, México sigue en sentido contrario.

Para AMVITUR, este escenario obliga a mirar más allá de los hoteles tradicionales, así lo advierte el director general, Sean Cázares Ahearne, quien hablo de que el Mundial atraerá a distintos tipos de visitantes, desde familias hasta viajeros de larga estancia, lo que exige opciones de hospedaje más variadas y accesibles.

En ese contexto, las viviendas turísticas aparecen como una alternativa, pues los datos de AirDNA indican que este tipo de alojamiento mantiene precios más bajos que los hoteles y aumentos por debajo del 155%, incluso en medio de la alta demanda.

Se estima que alrededor de 44 mil visitantes optarán por este tipo de hospedaje en la Ciudad de México, lo que representará unas 274 mil noches reservadas, con un impacto económico de 87 millones de dólares en gasto directo y 13 millones en ingresos para anfitriones locales.

Aunque esta cifra representa menos del 1% de la derrama económica total prevista por el Mundial, desde el sector destacan que estas opciones ayudarán a complementar la capacidad hotelera y a evitar que los altos precios limiten la experiencia de los aficionados.

A menos de dos meses del torneo, el panorama es claro: en México, el costo del hospedaje sigue subiendo y el reto será equilibrar la oferta ante una demanda internacional que no deja de crecer.