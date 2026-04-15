Mango y melón de Guerrero cruzan fronteras: miles de toneladas llegan a EU y Japón

cosecha de melón y mango en Guerrero Miles de toneladas ya se exportan a mercados internacionales gracias al trabajo de productores y certificaciones sanitarias.

El estado de Guerrero entró de lleno a su temporada más fuerte de producción de mango y melón, con cosechas que no solo abastecen el mercado nacional, sino que ya están llegando a países como Estados Unidos, Canadá y Japón.

El impulso de estas exportaciones se explica por la calidad de los cultivos y el cumplimiento de normas sanitarias que exigen los compradores internacionales.

Tan solo al cierre de marzo de 2026, se enviaron al extranjero más de 4 mil 300 toneladas de mango de las variedades Ataulfo y Tomy Atkins hacia Estados Unidos y Canadá.

En el caso del melón, se exportaron poco más de 280 toneladas con destino a Japón, de acuerdo con datos de la Oficina de Representación de la Secretaría de Agricultura en la entidad.

Detrás de estas cifras hay una estructura que incluye a productores, técnicos y personal especializado en sanidad vegetal, quienes trabajan desde los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural de zonas como Tecpan y Coyuca de Catalán para cumplir con los requisitos de exportación.

En el caso del mango, Guerrero se mantiene como uno de los principales actores a nivel nacional. En 2024 aportó cerca de 405 mil toneladas de las más de 2.3 millones producidas en el país. Para 2025, la cifra subió a más de 413 mil toneladas, colocándolo como el segundo mayor productor.

Además, es un cultivo clave para la economía local: cerca de 19 mil 932 personas trabajan en su producción. Las variedades más comunes que se comercializan son Ataulfo, Tomy Atkins, Hayden, criollo, manila y Keitt.

El melón también tiene peso en el campo guerrerense. En 2024, el estado se ubicó como el tercer productor nacional, con poco más de 101 mil toneladas, solo por debajo de Michoacán y Coahuila.

A diferencia de otros cultivos, este se siembra principalmente a cielo abierto, lo que permite tener cosechas durante gran parte del año.

En total, Guerrero cuenta con mil 39 huertos registrados para exportación, distribuidos en casi 5 mil hectáreas, lo que ha permitido consolidar su presencia en mercados exigentes.

A nivel nacional, el mango sigue siendo la fruta tropical más consumida en el mundo, incluso por encima del plátano, y México ocupa el cuarto lugar en producción global.

En 2024, el consumo per cápita en el país fue de 14.2 kilogramos, mientras que el del melón alcanzó los 3.7 kilos.