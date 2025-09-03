Firman adhesión de CASA al IMSS Bienestar en Guanajuato

director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez

El Centro para los Adolescentes de San Miguel Allende (CASA A.C.) en Guanajuato, dio un paso histórico al firmar su adhesión al programa IMSS Bienestar, con lo que próximamente se transformará en un Centro de Excelencia en Partería y Bienestar, enfocado en brindar servicios gratuitos de salud y atención materna a personas sin seguridad social.

Durante el acto, el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, explicó que con esta firma “se inició un proceso formal para llevar servicios de salud gratuitos, para brindar atención primaria de salud hacia la comunidad en un estado que no forma parte del IMSS Bienestar”. Añadió que se iniciará una inversión en infraestructura y contratación de personal para garantizar el funcionamiento pleno del nuevo centro.

El espacio ofrecerá atención médica continua las 24 horas, con un equipo multidisciplinario integrado por profesionales de la salud y parteras, tanto tradicionales como profesionales, con el objetivo de atender principalmente a mujeres con embarazos de bajo riesgo. Además, se busca promover el pluralismo médico, es decir, la combinación de medicina alópata con prácticas tradicionales o alternativas, de acuerdo con las creencias y necesidades de cada persona.

El nuevo Centro de Excelencia en Partería también tendrá un papel académico, ya que impartirá programas de formación para futuros profesionales de la salud, en especial en el área de partería. Para ello, establecerá convenios con instituciones públicas, privadas y académicas, con el fin de fortalecer los conocimientos y habilidades de quienes participen en este modelo de atención.

Asimismo, se buscará involucrar a la comunidad en la difusión de los beneficios de la partería y en la promoción del autocuidado y el cuidado familiar, como parte de una estrategia integral de salud.

Un centro con historia

El CASA A.C. inició su construcción en 1994 y abrió sus puertas en 1995, ofreciendo consulta externa y servicios especializados en ginecología y obstetricia. Desde entonces, ha sido referente en la atención materna y en la formación de parteras profesionales, con más de 10 mil nacimientos atendidos en sus instalaciones durante tres décadas.

Previo a la firma, autoridades del IMSS Bienestar realizaron una evaluación de las condiciones del inmueble para definir los recursos necesarios en su rehabilitación y garantizar su operación óptima como centro de excelencia.

En la ceremonia estuvieron presentes por parte del IMSS Bienestar, Alejandro Avalos Bracho, titular de la Unidad de Atención a la Salud; Christian Leslie García Romero, titular de Administración y Finanzas; y Angélica Martínez Heredia, de la Unidad Jurídica.

También participaron Nadine Goodman, cofundadora del Centro para los Adolescentes de San Miguel de Allende, y Alejandro González Rullán, representante legal y presidente de la Asociación Civil CASA.