Huracán Lorena se fortalece a categoría 2 en el Pacífico

Huracán Lorena se fortalece (Conagua)

El huracán Lorena continúa ganando fuerza en el océano Pacífico. Durante la madrugada de hoy se intensificó a categoría 1, con vientos de 120 km/h y rachas de hasta 150 km/h, pero los pronósticos advierten que podría llegar a categoría 2 en las próximas horas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno podría impactar el viernes en el occidente de Baja California Sur, atravesar la península y alcanzar las costas de Sonora el sábado.

Las autoridades alertaron sobre lluvias intensas en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, así como fuertes vientos y oleaje elevado que podrían provocar inundaciones, deslaves y caída de árboles. Protección Civil llamó a la población a mantenerse informada y atender las recomendaciones oficiales.