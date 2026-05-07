Ebrard confirma fortaleza en alianza económica y comercial entre México y Canadá

México y Canadá fortalecen alianza económica y comercial

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, subrayó este jueves que los gobiernos de México y Canadá acordaron fortalecer su asociación estratégica en materia económica con el objetivo de impulsar inversiones, mejorar la integración comercial y enfrentar los retos internacionales que afectan a América del Norte.

El acuerdo forma parte de una nueva etapa de cooperación entre ambos países rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para este año. Autoridades mexicanas y canadienses destacaron la importancia de mantener una relación sólida ante el actual panorama económico mundial.

Ebrard Casaubón encabezó reuniones con representantes del gobierno canadiense y empresarios para avanzar en temas relacionados con comercio, infraestructura, cadenas de suministro y nuevas inversiones.

De acuerdo con información difundida por autoridades de ambos países, México y Canadá trabajan en un plan de acción bilateral que busca reducir obstáculos regulatorios, fortalecer sectores estratégicos y aumentar la competitividad regional.

Entre los temas prioritarios se encuentran la cooperación en minerales estratégicos, infraestructura portuaria, conectividad ferroviaria, energía y digitalización de procesos comerciales. También se contempla reforzar la seguridad de las cadenas de suministro y promover nuevas oportunidades para jóvenes y empresas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha señalado en distintas ocasiones que el T-MEC seguirá siendo fundamental para las economías de los tres países de Norteamérica, pese a los desafíos comerciales y políticos que existen actualmente.

Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, impulsó una nueva Asociación Estratégica Integral entre Canadá y México para fortalecer la cooperación en comercio, energía, seguridad y sostenibilidad.

Las autoridades también buscan atraer más inversiones canadienses a México. Actualmente, Canadá es uno de los principales socios comerciales del país y mantiene inversiones importantes en sectores como minería, energía, transporte e infraestructura.

Además, ambas naciones acordaron impulsar proyectos para modernizar puertos y corredores logísticos, así como fomentar el intercambio de innovación y tecnología, incluyendo temas de inteligencia artificial y transformación digital.

Especialistas consideran que esta alianza cobra mayor relevancia debido a la incertidumbre económica global y a la próxima revisión del T-MEC. También señalaron que una mayor coordinación entre México y Canadá podría fortalecer la posición de América del Norte frente a otras regiones del mundo.

En los últimos años, la relación comercial entre México y Canadá ha crecido de manera importante gracias a los acuerdos de libre comercio y la integración económica regional. Ambos gobiernos coincidieron en que mantener una cooperación cercana será clave para generar crecimiento económico, empleo y estabilidad en la región.