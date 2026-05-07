Wendolyne Retana Alarcón es designada como nueva titular del Instituto Fonacot

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, dio a conocer al Consejo Directivo de Fonacot, la designación por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de Wendolyne Retana Alarcón como Directora General del Instituto Fonacot al presidir la Trigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto.

El Secretario Marath Bolaños destacó la experiencia en el servicio público de Retana Alarcón que se desempeño como titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, además indicó que dada la importancia que tiene el organismo “asumiré un papel con mayor presencia en el desarrollo de la vida de Fonacot, por lo que estaremos muy pendientes de la agenda que podamos trabajar de manera conjunta con todos los sectores y, en ese sentido, podamos llevar a buen puerto los objetivos de Fonacot”.

Por su parte, Wendolyne Retana agradeció la confianza depositada en ella por parte del Secretario Marath Bolaños y de la Presidenta Claudia Sheinbaum “Llego con la firme intención de formar equipo y de trabajar de manera conjunta y coordinada con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en favor de las y los trabajadores de México”, afirmó.

Durante esta sesión del consejo también se realizó la propuesta de nombramiento de Jorge William Monterrey Cedillo, como Abogado General del Instituto Fonacot.