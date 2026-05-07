Se desmarca PT de Rocha Moya; le pide dar la cara y admite posible impacto a la alianza

Reginaldo Sandoval (Mario Jasso)

El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, marcó distancia de cualquier posible implicación del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico, y dejó en claro que su partido no defenderá a ninguna persona señalada por corrupción o delincuencia, aunque insistió en que hasta ahora no existen pruebas que acrediten culpabilidad.

Aunque Sandoval evitó condenar anticipadamente al mandatario sinaloense, sí sostuvo que debe afrontar públicamente las acusaciones y no esconderse pues ello lo hace parecer culpable.

“Debe enfrentar las cosas de frente, no esconderse porque se hace de culpabilidad”, expresó.

El líder parlamentario petista reconoció que las acusaciones podrían representar un costo político para la alianza de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, pero sostuvo que el impacto dependerá de que existan elementos jurídicos sólidos y no solamente señalamientos mediáticos o políticos.

“Nosotros no defendemos a nadie que esté involucrado ni en corrupción, ni en delincuencia, ni en narcotráfico, ni nada que se le parezca. Estamos convencidos y claros de que el triunfo de cualquier movimiento,lucha, aunque sea electoral, social, político, militar, siempre tiene que ver con el asunto de lo que triunfa al final son los principios y nosotros tenemos que recuperar lo que nos haya dañado, pero no creo que tampoco nos dañe tanto porque hasta ahora no hay nada que demuestre la culpabilidad, no hay elementos”, afirmó.

Sandoval recalcó que el PT sostiene como principio que cualquier persona acusada debe enfrentar las investigaciones correspondientes, pero bajo el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

“No hay elementos y hasta ahora tampoco hay nada que demuestre la culpabilidad. Todos somos inocentes hasta que nos demuestren que somos culpables”, enfatizó.

El legislador consideró que el caso tiene, por ahora, “más peso político que jurídico”, y respaldó la actuación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Fiscalía General de la República ante las acusaciones provenientes de Estados Unidos contra Rocha Moya.

En ese sentido, explicó que corresponde a la Fiscalía mexicana realizar las investigaciones y compartir con las autoridades estadounidenses los hallazgos que resulten de ellas.

“Celebramos el tratamiento que se le dio por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Fiscalía está haciendo su investigación y la Fiscalía informará al gobierno norteamericano de lo que encuentre”, señaló.

Incluso, celebró que otros funcionarios señalados hayan solicitado licencia a sus cargos para facilitar las investigaciones y aseguró que esa actitud ayuda a demostrar que no existe temor de enfrentar denuncias.

Sin embargo, el coordinador petista aprovechó el tema para lanzar críticas contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien acusó de haber permitido el ingreso de agentes extranjeros a territorio nacional sin autorización federal, lo que, a su juicio, sí constituye una violación constitucional y un acto de “traición a la patria”.

“Ahí sí hay elementos de violación de la Constitución y de la soberanía”, sostuvo.

Sandoval también recordó denuncias presentadas en el proceso electoral de Sinaloa de 2021 por presuntas presiones y secuestro de operadores políticos que apoyaban al entonces candidato opositor Mario Zamora, aunque admitió que esas acusaciones no derivaron en investigaciones concluyentes.

“Eso no puede ser indicio de prueba porque la Fiscalía no lo investigó”, comentó.