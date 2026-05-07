Cámara de Diputados va por eliminar cargos extra en plataformas para quitar publicidad: así es la propuesta impulsada por Morena

Ricardo Monreal El diputado propuso poner un alto a los “dark patterns” del streaming; busca eliminar el costo extra que las plataformas solicitan para quitar la publicidad.

El diputado de Morena, Ricardo Monreal, presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa de eliminar los costos extras que las plataformas de streaming solicitan para retirar la publicidad de su catálogo de material audiovisual.

De acuerdo con Monreal, este tipo de ‘dark patterns’ en las suscripciones a plataformas como Disney+, Netflix y Prime Video, "buscan manipular las decisiones de las y los usuarios" al exigir un pago extra para retirar anuncios, por lo que su propuesta pretende eliminar la práctica en protección a las personas consumidoras.

Morena busca eliminar “costo extra” que el streaming solicita para retirar la publicidad

Ricardo Monreal señaló al pago extra en las plataformas de streaming como una “trampa” que manipula a los usuarios y usuarias de las aplicaciones digitales, por lo que la propuesta responde a la necesidad de establecer marcos regulatorios más estrictos que garanticen la transparencia y así evitar posibles abusos.

“A mí me gusta el basquetbol y no puedo ni quiero pagar más por verlo sin interrupción. Antes no se hacía eso, es una trampa ahora de las plataformas que vamos a exigir que se elimine”, ejemplificó el diputado al presentar la iniciativa.

La propuesta de Monreal incluye reformas a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y a la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, con el propósito de evitar prácticas engañosas por parte de las plataformas digitales y proteger tanto a los usuarios como usuarias con suscripción a estos servicios de streaming.

Dark Patterns: qué son y cómo reconocerlos

Popularmente llamados ‘Dark Patterns’, traducidos como patrones oscuros en español, son interfaces de usuario cuya intención es engañar, manipular o inducir a las personas consumidoras a llevar a cabo acciones que no desean; por ejemplo:

Comprar productos extras (como un seguro).

Suscribirte a servicios.

Compartir datos personales.

Este tipo de prácticas dificulta acciones sencillas como cancelar una suscripción y da prioridad a los objetivos de consumo en lugar de atender la experiencia del usuario o usuaria, por lo que especialistas en desarrollo de apps consideran estos patrones poco éticos.