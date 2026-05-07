Producción para el Bienestar 2026: pagos de hasta $24,000 pesos en mayo, ¿quiénes cobran y cuándo cae el depósito?

Mayo llegó con apoyos económicos para el campo mexicano. El programa Producción para el Bienestar 2026 ya tiene fechas definidas para uno de sus depósitos más esperados, con montos que pueden alcanzar hasta $24,000 pesos.

Si eres productor o conoces a alguien que vive de la tierra, este dinero puede ser un respiro. Aquí te explicamos quiénes cobran, cuánto reciben y el día exacto en que cae el pago.

¿Qué es Producción para el Bienestar 2026 y quiénes reciben el apoyo?

El programa Producción para el Bienestar es una iniciativa del Gobierno de México enfocada en productores agrícolas de pequeña y mediana escala, especialmente aquellos que cultivan alimentos básicos como maíz, frijol, trigo o café.

Este apoyo funciona como un impulso económico anual que busca fortalecer la producción nacional y reducir la desigualdad en el campo. No es un depósito mensual ni bimestral: es un solo pago para momentos clave del ciclo agrícola.

Entre los principales beneficiarios están:

Productores de maíz, milpa y sorgo

Agricultores de frijol, trigo, soya, garbanzo y lenteja

Cultivadores de café, cacao, caña de azúcar y nopal

Productores de miel y otros cultivos prioritarios

Fecha exacta de pago en mayo 2026

El depósito correspondiente a mayo cae el:

18 de mayo de 2026

Ese día recibirán su pago productores de cultivos como:

Frijol

Caña de azúcar

Amaranto

Ajonjolí

Cacahuate

Trigo

Soya

Lenteja, entre otros

Este depósito forma parte de una dispersión escalonada que comenzó desde finales de abril y continuará en los siguientes meses.

¿Cuánto dinero entregan? Montos de hasta 24 mil pesos

Aquí es donde el programa se pone interesante. Los pagos no son iguales para todos: dependen del tipo de cultivo y del tamaño de la superficie trabajada.

Montos estimados en 2026

$7,300 pesos : hasta 3 hectáreas

: hasta 3 hectáreas $8,000 pesos : de 3 a 4 hectáreas

: de 3 a 4 hectáreas $10,000 pesos : de 4 a 8 hectáreas

: de 4 a 8 hectáreas Hasta $24,000 pesos: dependiendo del cultivo y extensión

Es decir que, entre más tierra y tipo de producción estratégica, mayor es el apoyo.

¿Cómo se entrega el dinero?

El depósito se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios ni trámites adicionales en el momento del pago.

Esto permite que los beneficiarios: