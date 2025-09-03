Inicia la crucial reunión Sheinbaum-Rubio

Rubio en Palacio

Habrá acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos, de eso no hay duda; pero el encuentro entre la Presidenta Sheinbaum y el secretario de Estado Marco Rubio puede delinear algunas reglas que, escritas, darían más certeza al gobierno mexicano.

En un contexto de constantes declaraciones poco amables de Trump (por decir lo menos), el acuerdo de seguridad México-EU es suelo firme para la relación bilateral.

La reunión ha iniciado con una foto oficial estrechando manos y este mismo miércoles habrá anuncios en Cancillería sobre el acuerdos.