Ivonne Ruiz hace su entrega anual de útiles escolares

Entrega de útiles escolares

Ante la presencia de cientos de familias, en el municipio de Coacalco, la diputada federal Ivonne Ruiz Moreno llevó a cabo, por cuarto año consecutivo, la entrega de kits escolares.

“Este programa lo hacemos con el corazón, convencidos de que la educación es la llave que abre las puertas del futuro. Nada nos llena más de orgullo que ver a nuestras niñas y niños preparados, motivados y con todas las herramientas para alcanzar sus sueños. Hoy refrendo mi compromiso con ustedes, con cada familia de Coacalco, porque invertir en la niñez es invertir en un mejor municipio y en un mejor país”, expresó en su mensaje la diputada.

Los asistentes reconocieron el esfuerzo constante de Ivonne Ruiz Moreno, quien a lo largo de su labor a impulsado acciones en las que la educación es el motor del cambio.