EU presiona a México para operar contra cárteles, asegura New York Times

México y EU refuerzan vigilancia fronteriza

El Gobierno de Estados Unidos ha intensificado la presión sobre México para obligar el despliegue de operaciones conjuntas y permitir que personal de seguridad estadounidense acompañes acciones armadas contra los cárteles dentro del territorio nacional, así lo informó un reporte publicado por The New York Times.

De acuerdo con el reporte del periódico, citando a funcionarios de ambos países, la Casa Blanca busca obtener un logro concreto en materia de seguridad que pueda exhibir públicamente ante el electorado rumbo a las próximas elecciones intermedias en EU.

“Como parte de esta estrategia, la Administración del presidente Donald Trump entregó recientemente a las autoridades mexicanas un memorando formal”, precisó NYT.

El texto también incluye la intención de ampliar el intercambio de inteligencia entre ambos países. Funcionarios estadounidenses pretendían involucrarse de forma más directa en áreas de la seguridad mexicana, de acuerdo con personas familiarizadas con las conversaciones citadas por la publicación.

Frente a las reiteradas presiones de Estados Unidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado el rechazo firme a la presencia militar u operativa de Washington dentro de las fronteras mexicanas, calificando el respeto a la soberanía nacional como su única línea roja innegociable.

Sin embargo, en un intento por evitar una incursión unilateral estadounidense, el Gobierno mexicano actuó sobre una lista de objetivos prioritarios entregada por EU, destacó el diario estadounidense.

Dichas acciones derivaron en la captura o abatimiento de capos de alto perfil, entre ellos Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Pese a estos golpes al crimen organizado, la presión desde la Casa Blanca ha continuado bajo el impulso de asesores clave como Stephen Miller.

En declaraciones obtenidas por The New York Times, la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, manifestó que es inaceptable que organizaciones terroristas extranjeras mantengan el control de amplias zonas fronterizas en México.

NYT señala que, si bien el republicano ha sugerido públicamente un mayor despliegue en suelo mexicano, mandos militares y de seguridad de Estados Unidos han advertido internamente a Washington sobre las severas consecuencias de una acción unilateral.

Un ataque o incursión sin el aval de México podría romper la cooperación bilateral, desatar una ola de violencia por parte de los cárteles y detonar una crisis migratoria en la frontera.