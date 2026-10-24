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Asimismo, indicó reconocer las preocupaciones expresadas por las organizaciones y considera que el entendimiento y la colaboración permiten encontrar soluciones a sus planteamientos

Segob mantiene abierto canales de diálogo con transportistas

Por Brayan Chaga
Manifestación transportistas

Antes las movilizaciones anunciadas para el lunes, la Secretaría de Gobernación (Segob) mantiene abiertos los canales de diálogo con las organizaciones transportistas y reitera la disposición para atender sus planteamientos mediante las vías institucionales.

Segob aseguró en un comunicado que desde el primer momento “ofreció formalmente un espacio de interlocución y una mesa permanente de trabajo con las autoridades competentes, a fin de escuchar las demandas del sector y avanzar en la construcción de acuerdos”.

Asimismo, indicó reconocer las preocupaciones expresadas por las organizaciones y considera que el entendimiento y la colaboración permiten encontrar soluciones a sus planteamientos.

Por esto, hace un llamado a privilegiar el diálogo y evitar acciones que generen afectaciones a la ciudadanía, al tránsito y al traslado de mercancías.

“Gobernación continuará abierta a la comunicación con el sector para atender sus demandas y favorecer acuerdos por la vía institucional”, finalizó la dependencia.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) anunció este viernes un paro nacional a partir del lunes y por tiempo indefinido, al mismo tiempo que pidió la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum para atender las demandas del sector.

En un mensaje dirigido a la Jefa del Ejecutivo Federal, la organización manifestó su respaldo al proyecto de país del Gobierno federal, al Plan México y a las iniciativas orientadas a impulsar la inversión, el desarrollo y la generación de empleos. Sin embargo, sostuvo que las condiciones actuales dificultan la operación cotidiana de las empresas de autotransporte.

Canacar solicitó a Sheinbaum intervenir para que se revisen los planteamientos del gremio y la propuesta de Hacienda, con el objetivo de encontrar soluciones que permitan al autotransporte continuar con sus actividades y aprovechar las oportunidades económicas de México.

“Confiamos en su capacidad para escuchar a los sectores productivos y encontrar soluciones”, manifestó la organización, que también exigió a las autoridades federales respuestas formales, concretas y satisfactorias.

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