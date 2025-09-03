Jornada histórica en el IMSS: 13 donaciones multiorgánicas en beneficio de 54 pacientes  

Jornada histórica de donaciones multiorgánicas Jornada histórica en el IMSS permitió realizar 13 donaciones multiorgánicas en beneficio de 54 pacientes quienes estaban en lista de espera de un órgano

Con una jornada histórica en materia de donaciones y procuración de órganos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destacó 13 donaciones multiorgánicas que involucró a diversas unidades médicas del instituto en Chiapas, sur de la Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México Oriente, México Poniente, Nayarit y Sonora.

Del 23 al 29 de agosto pasados se obtuvieron 4 hígados, 26 riñones, 24 córneas, cinco tejidos musculoesqueléticos y piel, lo cual permitió beneficiar a 54 pacientes que se encontraban en la lista de espera del Registro Nacional de Trasplantes. Además, se apoyará a más de 500 personas con el tejido musculoesquelético y piel procurada.

La doctora Nubia Denisse Avilez Pacheco, jefa de área de Donación de la Coordinación de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, señaló que las edades de los pacientes beneficiados van desde un pediátrico de 1 año y 5 meses que se encontraba en una urgencia cero de hígado, hasta adultos mayores de 65 años beneficiadas con un riñón.

La doctora Avilez atribuyó a la importante procuración y donación de órganos, la cual ha sido considerada como una jornada histórica de donaciones multiorgánicas, gracias al fortalecimiento de la difusión de la cultura de donación.

En este sentido, enfatizó que con motivo del Día de la Donación y el Trasplante en México, el próximo 26 de septiembre el Seguro Social tiene programada la Semana de la Donación en las 35 OOAD, del 22 al 28 del presente mes, la cual contempla diferentes acciones de difusión en medios de comunicación, eventos conmemorativos, entrega de reconocimientos a familiares de los donantes, carreras y otras actividades deportivas, entre otras.

Recordó que para las personas interesadas en convertirse en donantes, lo primordial es comunicar tal decisión a los familiares a fin de que estén enterados y se pueda respetar esa voluntad, así como registrarse en la página del Centro Nacional de Trasplantes o en la página del IMSS para obtener la tarjeta de donante o más información. Suma vida, dona óganos”, dijo.