Permanente pide tregua a actores políticos en el Mundial; demanda civilidad

La Permanente pide civilidad ante la llegada de turistas extranjeros (Mario Jasso)

Ante la polarización e irritación social que se asoma en las últimas semanas en la ciudad de México en vísperas del Mundial de Futbol, la Comisión Permanente pidió a todos los actores políticos del país una tregua para guardar la civilidad y la convivencia pacífica durante el tiempo que dure esta a justa deportiva que jalará los reflectores hacia nuestro país.

“La comisión permanente hace un llamado a que durante el desarrollo de este evento internacional prevalezcan la civilidad, la convivencia pacífica, la seguridad de las personas, el respeto a la ley y la protección de los derechos de todas y todos, tanto de la población nacional como de quienes visiten nuestro país”, estableció la presidenta de la Permanente, Laura Itzel Castillo.

De cara al arranque del Mundial este jueves, los grupos parlamentarios emitieron un pronunciamiento donde reconocieron la labor institucional para garantizar la movilidad y seguridad de la ciudadanía.

“Se reconoce la importancia de que las instituciones competentes garanticen condiciones adecuadas de movilidad, seguridad, atención ciudadana, servicios públicos y orden democrático así como reconocer en la justa deportiva un espacio de encuentro social”, estableció

Recalca que la pluralidad política y social no debe entenderse como obstáculo para la unidad nacional.

Por el contrario—agrega--o una democracia se fortalece cuando instituciones y sociedad son capaces de procesar las diferencias con responsabilidad.

REPARTICIÓN DE CULPAS

Pese a firmar el pronunciamiento, legisladores de oposición repartieron responsabilidades sobre los bloqueos, marchas y plantones de diversos contingentes en la capital del país.

“Es muy triste y es lamentable que desde el aeropuerto, desde que llegas un caos, todavía en construcción cuando tuvieron mucho tiempo para poder hacer mejoras”, recriminó el PAN a través del senador, Juan Antonio Martín del Campo

Reclamó que la ciudad está llena de baches, y se observa ingobernabilidad por doquier.

“Vemos marchas por donde quiera, por un lado, por otro, y en lugar de disfrutar, de estar contento, de decir, estamos recibiendo a muchas personas de diferentes partes del mundo y es el mundial en México, pues tal parece que es un tipo de caos, en lugar de estar contentos” , acusó

En este contexto, algunos no pierden la fe en el resultado deportivo, pese a reconocer que este mundial no cuenta con la fiebre del fútbol.

“Yo espero un uno-cero, y esperaría que el gobierno se pusiera las pilas y nos ofreciera a todos la posibilidad de apreciar el mundial y garantizar a nuestros visitantes que van a poder transitar por las calles”, fustigó el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, (Rubén Moreira

Recordó que Enel mundial del 70, el del 86, y había una gran expectativa por estos eventos. “Hoy no lo veo así, veo la ciudad muy complicada en el caso de la Ciudad de México”.

Otros se aventuran a sugerir mano negra en la justa deportiva.

“Lamentablemente no hay un ambiente mundialista provocado entre otras cosas porque hay una selección que le ha quedado a deber a México, ojalá que México logre pues un triunfo que se espera que podemos tener un triunfo, parece que el calendario fue hecho para que México avance a la siguiente ronda y bueno ojalá que esto ayude un poco al ánimo de los mexicanos”, indicó el diputado del PAN, (Marcelo de Jesús Torres Cofiño