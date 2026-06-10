Piden senadores de Morena a entidades cumplir con Plan estatal de búsqueda de personas; Oaxaca tercer estado en hacerlo

El senador de Morena, Antonino Morales alista punto de acuerdo para pedir a estados cumplir con esta responsabilidad

Senadores de Morena alistan un punto de acuerdo para exhortar a las entidades federativas que no cuentan con un plan estatal de búsqueda a cumplir con esta responsabilidad establecida en la ley en la materia.

Ello luego de que Oaxaca aprobó un Plan Estatal de Búsqueda de Personas, considerado un paso significativo en la defensa de los derechos humanos que convierte a esa estado en la primera entidad del Sur-Sureste y la tercera a nivel nacional en contar con este mecanismo.

“No se trata únicamente de un programa, es la hoja de ruta que nos guía hacia un Oaxaca más justo, donde la búsqueda en vida y en territorio es una prioridad humanista que no admite pausa”, explicó el integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Antonino Morales Toledo

Recalcó que se busca que las entidades repliquen este programa , teniendo como referencia el esfuerzo de colaboración interinstitucional y legitimidad social, sustentado en mesas de trabajo con familiares y el Consejo Ciudadano, alcanzado en Oaxaca.

Explicó que el plan no es un documento elaborado en solitario, sino el resultado de un proceso de construcción colectiva donde el diálogo permanente con las familias y los colectivos marcó la ruta.

“Este instrumento surge de la escucha auténtica; cada línea contiene la voz y la esperanza de quienes han exigido incansablemente verdad y justicia. Aquí se siembra la semilla de la confianza ciudadana hacia las instituciones”, afirmó.

De hecho informó que presentará ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para reconocer a Oaxaca por la aprobación del Plan Estatal de Búsqueda de Personas, un paso significativo en la defensa de los derechos humanos.

Morales Toledo destacó que el compromiso del gobierno de esa entidad con las víctimas de desaparición se ha traducido en acciones concretas para fortalecer a las instituciones encargadas de la búsqueda, siempre bajo el principio rector del respeto irrestricto de los derechos humanos.

“En Oaxaca el dolor de las familias no encuentra indiferencia, sino un gobierno que asume con seriedad y sensibilidad su obligación de buscar con idoneidad y obtener resultados”, puntualizó.

Durante la instalación del Órgano de Gobierno de la Comisión Estatal de Búsqueda, el Oficial en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alan García Campos, reconoció la voluntad política y el liderazgo de las autoridades oaxaqueñas.

El representante internacional calificó la jornada como un día importante y enfatizó que la participación ciudadana se convierte en un instrumento fundamental para devolver la credibilidad a las entidades públicas.

A este reconocimiento se sumó Amnistía Internacional, que celebró la aprobación del Programa Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, lo que refuerza el consenso de que la entidad avanza por la ruta correcta.