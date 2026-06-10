¿Ya encontraron a Teresa Guadalupe? Cronología del caso que tiene como principal sospechoso a su hijo.

Teresa Guadalupe Molina Hernández fue reportada como desaparecida el 1 de mayo de 2026 por su hijo, Fernando Yael, ante la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con los reportes, Teresa, de 55 años de edad, salió de su domicilio ubicado en la colonia 20 de Noviembre, de la alcaldía Venustiano Carranza el 25 de abril. No fue hasta seis días después de su ausencia que su hijo presentó el reporte de desaparición ante las autoridades.

El joven explicó que el acercamiento con la Fiscalía se realizó días después, ya que creyó que su madre había salido de viaje sin anunciarle.

Registros de videovigilancia confirmaron el ingreso de Teresa Guadalupe a su vivienda la tarde del 25 de abril; sin embargo, no se le vio salir posteriormente. Asimismo, vecinos aledaños a la casa reportaron haber escuchado gritos y lamentos ese día.

¿Cuándo fue detenido Fernando Yael, hijo de la víctima?

Conforme avanzaron las investigaciones, personal de la Fiscalía detectó conductas sospechosas por parte de Yael, quien habría hecho uso de las tarjetas bancarias y del vehículo de su madre.

El 5 de mayo, las autoridades capitalinas realizaron un cateo en el inmueble que compartía con su madre y descubrieron manchas de sangre en uno de los baños y recámara de la casa, así como también dentro del auto de Teresa.

Fernando Yael fue puesto a disposición después de inconsistencias en sus declaraciones

Esta evidencia y algunos registros telefónicos fueron prueba suficiente para que el 7 de mayo, elementos de la CDMX llevaran a cabo la detención de Fernando Yael “N”, de 22 años, quien permanece en el Reclusorio Preventivo Norte por los cargos de desaparición cometida por particulares agravada, ratificándosele prisión preventiva oficiosa y un plazo de tres meses para el término de la investigación complementaria.

Localizan cuerpo de una mujer dentro de un domicilio familiar de Teresa Guadalupe

Tras una denuncia de la familia de Molina Hernández, policías del Estado de México llevaron a cabo un cateo en la colonia La Perla, del municipio de Nezahualcóyotl.

Personal de la Fiscalía informó que dentro del inmueble fue localizada una maleta con restos humanos de una mujer, los cuales se encontraban en un estado avanzado de descomposición. Cabe resaltar que dicho inmueble pertenecía a la familia Molina Hernández.

Autoridades informaron que la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado establecieron contacto con las instancias capitalinas que llevan el caso para realizar las pruebas genéticas y determinar si los restos encontrados corresponden a los de Teresa Guadalupe Molina Hernández.