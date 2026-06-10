Segob plantea nueva ruta de diálogo con la CNTE; espera respuesta del magisterio

CNTE Cuartoscuro (Mario Jasso)

La secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó que se llevó a cabo la cuarta reunión entre el gobierno federal y la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en la que se profundizó en las propuestas presentadas por la administración federal para atender las demandas del magisterio.

Icela Rodríguez aseguró que el gobierno mantiene abierta la vía del diálogo y reiteró su disposición para alcanzar acuerdos con los docentes.

Entre las propuestas planteadas, la funcionaria federal resaltó el inicio inmediato de una ruta de trabajo que contemple una consulta democrática escuela por escuela, con el objetivo de elaborar una iniciativa de reforma educativa que permita la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y establezca una nueva relación laboral entre el Estado y el magisterio, basada en el respeto a los derechos laborales y la transparencia.

Asimismo, Rodríguez detalló que plantean avanzar de manera gradual en la recuperación de principios públicos y solidarios en el sistema de pensiones, mediante el fortalecimiento del Fondo de Pensiones para el Bienestar y del Pensionissste, además de la creación de nuevas instituciones públicas, entre ellas una aseguradora para pensiones.

Rodríguez Velázquez dio a conocer que también se propuso la instalación de una Comisión Permanente encargada de analizar los planteamientos desde el punto de vista jurídico y técnico, con la finalidad de incorporar observaciones y construir consensos.

La titular de Segob comunicó que el ejecutivo federal apuesta por el camino de los acuerdos y espera una respuesta favorable por parte de la CNTE, al tiempo que subrayó que las decisiones que se adopten deberán estar sujetas a las posibilidades presupuestales del país.

La mandataria federal agregó que el gobierno es respetuoso de los derechos humanos, la libre manifestación y el libre tránsito de la población, y llamó a evitar mayores afectaciones a niñas, niños y adolescentes que están por concluir el ciclo escolar.

Icela Rodríguez concluyó que las autoridades federales permanecen a la espera de las definiciones que adopte la CNTE respecto a las propuestas presentadas.

La Crónica de Hoy 2026