Ligero incremento de la confianza en la economía por parte de los consumidores 

Mejora percepción de confianza del consumidor El Banco de México e INEGI reportan incremento en cuatro de los cinco componentes del Indicador de Confianza del Consumidor

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado conjuntamente por el INEGI y el Banco de México reportó que en agosto pasado este indicador se ubicó en 46.73 puntos con datos desestacionalizados, lo que significó un avance en la percepción general de las familias respecto de su situación económica y la del país.

En términos desestacionalizados, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) presentó una reducción anual de 0.7 puntos.

Dicho indicador observó una expansión mensual de 0.7 puntos en agosto de este año, para ubicarse en los 46.73 puntos, con base en cifras ajustadas por estacionalidad, con lo que suma su segundo mes consecutivo con incremento en dicho indicador.

El banco central resaltó que con cifras ajustadas por estacionalidad se observaron avances mensuales en los componentes que captan la situación económica esperada del hogar, con 0.8 puntos; la situación económica actual y futura del país, con 0.6 y 1.o unidades, respectivamente, y en el que evalúa la posibilidad en el momento actual de los miembros del hogar para realizar compra de bienes durables en 1.1 puntos, el cual, es el correspondiente a la opinión sobre las posibilidades, en el momento actual por parte de los integrantes del hogar en comparación con sus mismas posibilidades de hace un año, para efectuar compras de bienes durables, tales como muebles, televisor, lavadora y otros aparatos electrodomésticos se expandió 1.1 puntos.

Por su parte, el indicador correspondiente a la situación económica actual del hogar se ubicó en un nivel similar al del mes previo.

En su medición anual, el componente que mayor caída registró fue la perspectiva del consumidor en el presente de la economía del país, que descendió 3.2 puntos en agosto en comparación con el mismo mes del año pasado, seguido de la situación futura del país con una caída de 2.5 puntos.

No obstante lo anterior, las posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar comparadas con las de hace un año para realizar compras de muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, etcétera, aumentó 2.7 puntos anual.

Los indicadores complementarios mostraron un desempeño mixto, con caídas en las posibilidades de ahorro, en el empleo, de salir de vacaciones o comprar ropa o zapatos. El reporte del Banco de México se elabora con base en los resultados de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) que recaban de manera conjunta el INEGI y el Banco Central en 32 ciudades de todo el país, y se calcula el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), el cual resulta de promediar cinco indicadores parciales que recogen las percepciones sobre:

La situación económica actual del hogar de los entrevistados, respecto de la de hace un año, la situación económica esperada del hogar dentro de doce meses, la situación económica presente del país respecto de la de hace un año, la situación económica esperada del país dentro de doce meses y qué tan propicio es el momento actual para la adquisición de bienes de consumo duradero.