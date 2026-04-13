Pide observatorio de elecciones que se den a conocer ensayos de aspirantes a consejeros del INE

CDMX — El Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE) hizo un llamado al Comité Técnico de Evaluación (CTE) de la Cámara de Diputados y a la propia cámara a que hagan públicos los ensayos y el currículum en sus versiones públicas de los aspirantes, las manifestaciones de intención de esas personas.

OPINE señaló que esta información deberá poder contrastarse con las calificaciones derivadas de la Tercera Fase de Evaluación Específica de la Idoneidad, mismas que deben ser igualmente públicas, así como las entrevistas que se realicen en la fase subsecuente.

La transparencia no es un accesorio del proceso, pues de ella depende la validez y legitimidad del mismo.

“El Observatorio hace votos porque las quintetas se integren, en la medida de lo posible, con los 15 perfiles que mejor evidencien en su trayectoria el apego a los principios electorales entre el universo de aspirantes”.

La organización advierte que el cumplimiento de estos principios no es potestativo: constituye la medida con que habrá de juzgarse la legitimidad de todo el proceso y de sus resultados”.

“El proceso de designación de consejerías electorales del INE exige transparencia, documentación plena y acceso a la justicia”.

El OPINE expresa preocupación por la brevedad de los plazos contemplados en la convocatoria para la selección de tres personas que integrarán el Consejo General del INE.

Se exige que la actuación del Comité Técnico de Evaluación sea transparente, quede perfectamente documentada y sea pública en cada una de sus fases.

Desde el Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE) hemos dado seguimiento puntual al desarrollo de las fases comprendidas en la convocatoria para la elección de tres personas que ocuparán las consejerías electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que quedaron vacantes a partir del 4 de abril.

Ante la relevancia y complejidad del proceso estimamos necesario pronunciarnos sobre aspectos que inciden directamente en su integridad.

Manifestamos nuestra preocupación por la brevedad de los plazos previstos en la convocatoria para un proceso de selección de esta naturaleza, empezando por la tardía emisión de la convocatoria.

Designar a quienes habrán de integrar la máxima autoridad administrativa electoral del país requiere tiempo suficiente para llevar a cabo un proceso de selección que permita un análisis y deliberación rigurosa sobre la idoneidad, capacidad, experiencia y trayectoria de cada participante.

OPINE señala que lo acotado de los plazos compromete tanto la calidad del escrutinio como la confianza ciudadana en el resultado.

“Para dotar de legitimidad a las consejerías que sean designadas, es indispensable que la actuación del Comité Técnico de Evaluación (CTE) sea totalmente transparente, acorde al principio de máxima publicidad que rige la materia electoral, su actuar debe quedar perfectamente documentado en cada una de sus fases”, enfatizó.

En este sentido, desde el OPINE demandamos que el CTE y la propia Cámara de Diputaciones En el Observatorio hacemos votos para que la integración de las quintetas sea a partir de perfiles que tengan una trayectoria sólida en temas electorales, con amplia experiencia, pero además con un desempeño íntegro en cargos o funciones previas, apegados totalmente a los principios rectores de la función electoral. Solo así el CTE habrá cumplido la función para la que fue concebido.

Por otro lado, en el OPINE tenemos la expectativa de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación garantice el derecho de acceso a la justicia de todas las personas que pudieran presentar inconformidades durante el proceso, incluidas aquellas que lo hagan una vez que las quintetas sean remitidas a la Junta de Coordinación Política.

“El acceso a la justicia no puede quedar supeditado a la fase en que se encuentre el procedimiento; que la Sala continúe negando el acceso a la justicia por la disolución del CTE sería incompatible con el estado de derecho electoral. Desde el OPINE recordamos que, de conformidad con el considerando XVIII de la propia convocatoria, el proceso se rige por los principios de legalidad, transparencia, máxima difusión, relevancia y oportunidad, así como parlamento abierto, imparcialidad, participación ciudadana y paridad de género”.