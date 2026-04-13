100 aspirantes a Consejeros del INE avanzan a la fase de entrevista

El Comité Técnico de Evaluación para la elección de tres Consejeros del INE, publico a los 100 perfiles, 50 hombres y 50 mujeres, que obtuvieron la mayor puntuación en la etapa de evaluación.
Estas 100 personas tendrán la oportunidad de avanzar a la siguiente estapa del proceso de selección que incia el martes 14 de abril, donde deberán presentarse a entrevistas para demostrar sus aptiudes.
Apartir de este proceso, de formarán tres quintetas de quienes obtengan los mejores resultados, quienes serán votados por la Cámara de Diputados para ser elegidos como Consejeros.
La lista de los 100 perfiles se conforma de la siguiente manera:
- Carolina Suárez Morán
- María De Lourdes Fernández Martínez
- Beatriz Tovar Guerrero
- Diana Talavera Flores
- Maria Magdalena Vila Domínguez
- Laura Daniella Duran Ceja
- Carmelita Sibajá Ochoa
- Claudia Gabriela Villeda Mejía
- Alma Lorena Alonso Valdivia
- Cruz Angélica Tadeo Andrade
- Dora Rodríguez Soriano
- Maria Del Mar Trejo Perez
- Claudia Díaz Tablada
- María Fernanda Romo Gaxiola
- Natalia Elena Zúñiga Leyva
- Pilar Patricia Fernandez Gagona
- Silvia Guadalupe Bustos Vasquez
- Alma Elena Sarayth De León Cardona
- Patricia Avendaño Duran
- Laura Fabiola Bringas Sanchez
- Silvia Del Carmen Martínez Méndez
- Sandra López Bringas
- Claudia Esther Ortiz Guerrero
- Blanca Yassahara Cruz Garcia
- Iulisca Zircey Bautista Arreola
- Olga Gonzalez Martinez
- Mary Cruz Cortés Ornelas
- Laura Berenice Sámano Ríos
- Martha Alejandra Tello Mendoza
- Norma Angélica Sandoval Sánchez
- Mayarí Forno Oliva
- Guadalupe Álvarez Rascón
- Iris Crystal Monroy Romero
- Martha Patricia Tovar Pescador
- Verónica Sandoval Castañeda
- Zaira Alehli Hipolito Lopez
- Yuliana Bueno Delgado
- Sonia Pérez Perez
- Maria Del Rosario Montes Alvarez
- Susana Manzano Sanchez
- Selene Lizbeth González Medina
- Erandi Reyes Perez Casado
- Frida Denisse Gómez Puga
- Karina Ivonne Vaquera Montoya
- Azucena Cayetano Solano
- Yuritzy Durán Alcántara
- Nohemi Argüello Sosa
- Marisa Arlen Cabral Porchas
- Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck
- Dulce María Esquerra Salazar
- Paul Martín Leal Rodríguez
- Jose Luis Echeverria Morales
- Miguel Saúl López Constantino
- Hidalgo Armando Victoria Maldonado
- Angelo Fernando Cerda Ponce
- Alfredo Alcala Montaño
- Armando Ambriz Hernández
- Christian Tenorio Gutierrez
- Adolfo Roman Montero
- Jesús Arturo Baltazar Trujano
- Héctor Joaquín Lopez Martinez
- Roberto López Pérez
- Alfredo Martínez Alcaraz
- Daniel Preciado Temiquel
- Javier Hernandez Hernandez
- Hernán González Sala
- Adrian Molina Eysele
- Bernardo Valle Monroy
- Armando Hernández Cruz
- Armando Antonio Rodríguez Córdova
- Luis Gabriel Mota
- Armando Xavier Maldonado Acosta
- Arturo Manuel Chávez López
- Jesús Octavio García González
- Juan Manuel Guerrero Jiménez
- César Ernesto Ramos Mega
- Wilfredo Román Morales Silva
- Oscar Daniel Rodríguez Fuentes
- Christian José Jaramillo Olivares
- Salvador Andrés González Bárcena
- Jorge Miguel Valladares Sanchez
- Jose Angel Yuen Reyes
- Uliugui Villegas Alarcon
- Arón Bacilio Nakakawa
- Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz
- Eduardo Hugo Ramírez Salazar
- Augusto Hernández Abogado
- Pedro Rafael Constantino Echeverría
- Juan Gabriel García Ruiz
- Juan Carlos Minor Marquez
- Victor Oscar Pasquel Fuentes
- Alejandro Romero Millán
- Ruben Enrique Becerra Rojasveritz
- Juan Carlos Cisneros Ruiz
- Luis Alberto Hernández Morales
- Diego Aarón Gómez Herrera
- Roberto Carlos Felix Lopez
- Juan Manuel Vázquez Barajas
- Arturo Gonzalez Fernández
- Publio Rivera Rivas