100 aspirantes a Consejeros del INE avanzan a la fase de entrevista

Consejo General INE (Graciela López Herrera)

El Comité Técnico de Evaluación para la elección de tres Consejeros del INE, publico a los 100 perfiles, 50 hombres y 50 mujeres, que obtuvieron la mayor puntuación en la etapa de evaluación.

Estas 100 personas tendrán la oportunidad de avanzar a la siguiente estapa del proceso de selección que incia el martes 14 de abril, donde deberán presentarse a entrevistas para demostrar sus aptiudes.

Apartir de este proceso, de formarán tres quintetas de quienes obtengan los mejores resultados, quienes serán votados por la Cámara de Diputados para ser elegidos como Consejeros.

La lista de los 100 perfiles se conforma de la siguiente manera: