Hallan cuerpo de Daniela Martínez: ¿Qué se sabe del transfeminicidio? (@michangoonga)

La mañana del sábado 11 de abril, Daniela Martínez Silva, una joven de 24 años, fue localizada sin vida en un canal pluvial ubicado en el libramiento Norte, a la altura de la colonia Solidaridad, en Morelia, Michoacán.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como colectivos pertenecientes a la comunidad LGBT, exigen que se incorpore la perspectiva de género y de diversidad y disidencia sexogenérica a la investigación del asesinato de Daniela Martínez, pidiendo que a su caso se aplique la tipificación de transfeminicidio.

¿Qué se sabe del caso de Daniela Martínez, mujer trans asesinada en Morelia, Michoacán?

De acuerdo con medios locales, el cuerpo de Daniela Martínez fue localizado sin vida y con signos de violencia el pasado sábado 11 de abril en un canal pluvial en la colonia Solidaridad, en Morelia, Michoacán.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, analiza la posibilidad de tipificar el caso de Daniela Martínez, mujer trans de 24 años de edad, como transfeminicidio, apuntando que “todos los delitos contra mujeres son investigados como feminicidio. En este tema de transfeminicidio o lo que tenga que ver con los homicidios específicos en este sentido, tendría que hacerse una reforma, porque en varias ocasiones son delitos de odio, de misoginia, de discriminación y sí ameritan una pena mayor por esta situación”, expresó el funcionario en conferencia de prensa.

Además, el titular del estado michoacano informó que el caso se encuentra en proceso de análisis en el Congreso de Michoacán, donde es analizado por los poderes Judicial y Legislativo de la entidad.

CEDH y Pride Michoacán exigen que el caso de Daniela Martínez se tipifique como transfeminicidio

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán se pronunció sobre el caso de Daniela Martínez, condenando enérgicamente el homicidio de la joven y exigiendo que la investigación se realice con la debida diligencia reforzada, incorporando la perspectiva de género y de diversidad y disidencia sexogenérica a la luz de los más altos estándares garantistas desarrollados por la Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos." expreso la organización en su cuenta de Facebook.

Además, la CEDH añadió que, “a fin de determinar si el caso pudiera estar vinculado a un contexto de violencia estructural por discriminación, prejuicio, transfobia o misoginia, se debe garantizar verdad, memoria, pleno acceso a la justicia, bajo el estándar tutelar más amplio de lazos familiares diversos que reconoce a las amistades y redes de apoyo trans como familia, así como reparación integral con enfoque diferenciado y garantías de no repetición con enfoque transformador, expresó el organismo respecto al caso de Daniela Martínez.

Finalmente, la CEDH hizo un llamado a las autoridades responsables para evitar cualquier forma de revictimización y asegurar el reconocimiento de la identidad de género de la víctima, así como para implementar acciones efectivas de prevención frente a la violencia que enfrentan las personas trans.

Por su parte, la organización no gubernamental Pride Michoacán se mantiene en una lucha activa, “exigiendo la tipificación del transfeminicidio”, al señalar que “lo que no se nombra no existe y lo que no existe no se castiga” según expresó la ONG en su página de Facebook respecto al caso de Daniela Martínez.

Además, este 13 de abril a las 16:00 horas, Pride Michoacán convocó a una marcha pacífica en Las Tarascas, en el estado de Michoacán, donde integrantes se reunieron con ropa blanca y veladoras para exigir justicia para Daniela, cuyo caso podría convertirse en un precedente para llevar a cabo una reforma que tipifique el transfeminicidio como delito, similar al feminicidio establecido en el Código Penal Federal, el cual contempla razones de género con características específicas, en este caso aplicadas a una mujer trans.