Respalda Morena en Senado “fracking” para extracción de gas; “El destino los alcanzó”: oposición

La presidenta Claudia Sheinbaum escucha la explicación sobre el Fracking Cuarto oscuro (Rogelio Morales Ponce)

La bancada de Morena en el Senado respaldó el fracking para extracción de gas en México y aseguró que no se rompen los principios ideológicos del movimiento al impulsar esta técnica que genera gran rechazo en un sector de la población.

“ No significa romper principios ideológicos y políticos, tampoco significa romper una convicción de defensa de la soberanía garantizando, facilitando la participación del capital privado para sumarse a los recursos públicos para hacer obras de infraestructura porque necesitamos crecer, porque para poder garantizar los programas sociales tiene que haber crecimiento”, aseguró el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier.

Incluso la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, defendió el fracking al considera que “es necesario” para la extracción de gas y aspirar a la autosuficiencia.

“Es necesaria la extracción del gas y que México pudiera aspirar a ser autosuficiente en este recurso energético fundamental para el desarrollo y que además forma parte de los elementos de la misma transición energética para las energías más limpias, y es necesario explorar todas estas alternativas”, indicó

En la Cámara Alta, respaldaron la decisión de la Presidenta Claudia Sheinbaum, para que un grupo de expertos valore el uso de la fractura hidráulica como método de extracción de gas natural y reducir la dependencia con Estados Unidos.

La oposición expresó su respaldo a la inversión privada en el sector, pero reprochó que los gobiernos de la cuarta transformación hayan tardado ocho años en rectificar.

“Fíjense el absurdo, sí permitimos que lo haga el país vecino y nos vende ese mismo gas y nosotros nos atamos de manos y no lo hacemos por razones estrictamente ideológicas, esto claramente implica un viraje de 180 grados respecto de las telarañas mentales lopezobradoristas”, estableció el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés

A su vez, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños aseveró que el destino alcanzó, a Morena.

“Hoy tienen que decir lo contrario, hoy tienen que aceptar que necesitamos reservas de gas, hoy tienen que aceptar su incongruencia, esta es la incongruencia de Morena y de la 4T, por supuesto que si se hace con los estándares internacionales y con responsabilidad pues es una alternativa que Morena ya tiene que aceptar”, indicó