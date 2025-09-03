UNICEF, OPS y el Poder del Consumidor expresan que los cambios en las escuelas reflejan compromiso real con nutrición de alumnos — Al menos ocho de cada 10 escuelas eliminaron la comida chatarra y los refrescos de sus instalaciones, dando prioridad a frutas, verduras y agua simple.

Los cambios reflejan un compromiso real con la nutrición de los alumnos, según la encuesta nacional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Poder del Consumidor.

Además, 9 de cada 10 Padres de Familia apoyan los lineamientos publicados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en marzo pasado; y 7 de cada 10 consideran necesario regular la venta de productos con alto contenido calórico en los alrededores de los planteles; un respaldo a la política educativa y alimentaria de la Cuarta Transformación.

Las organizaciones señalaron que desde marzo de 2025, los lineamientos transformaron los entornos escolares, fomentan alimentación saludable, actividad física y bienestar integral; las sanciones incluidas garantizan su cumplimiento y efectividad.

Informaron también que 3 de cada 10 Padres conoce los lineamientos en detalle; de estos, 4 de cada 10 los asocia con la prevención de sobrepeso y obesidad, y 3 de cada 10 con la protección de la salud de los niños.

Explicaron que los beneficios se reflejan también en los hogares; 6 de cada 10 niños beben más agua, y 60 por ciento de las Familias prepara alimentos más saludables; 6 de cada 10 alumnos reconocen los efectos negativos de los ultraprocesados.

De acuerdo con distintos especialistas en nutrición estas políticas fortalecen la salud física y mental, fomentan mejores hábitos y consolidan un modelo educativo sostenible que impacta positivamente a toda la comunidad escolar.

Ocho de cada diez escuelas dicen adiós a comida chatarra; Padres respaldan a la SEP