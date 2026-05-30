Senadora Beatriz Mojica rinde Segundo Informe Legislativo ante ciudadanos de Guerrero

La senadora Beatriz Mojica Morga rinde su Segundo Informe Legislativo en Guerrero

Al rendir su Segundo Informe Legislativo ante miles de ciudadanos provenientes de las ocho regiones de Guerrero, la senadora Beatriz Mojica Morga indicó que la LXVI Legislatura se ha consolidado como una de las más importantes en la historia reciente del país, por la cantidad y trascendencia de las reformas aprobadas en beneficio del pueblo mexicano.

Acompañada por senadores de la República, dirigentes de Morena en la entidad, autoridades municipales liderazgos sociales y una representante del Gobierno del Estado, la legisladora destacó que la mayoría legislativa de Morena y sus aliados ha cumplido con el mandato popular y con el proyecto de transformación.

“Ha sido una Legislatura histórica. Hemos aprobado reformas constitucionales, nuevas leyes y modificaciones de gran calado que fortalecen los derechos del pueblo, consolidan la justicia social, defienden la soberanía nacional y profundizan la transformación de México”, precisó.

Desde la Arena Coliseo de Acapulco, Mojica Morga reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y destacó que la bancada de Morena en el Senado ha respondido con responsabilidad a la confianza depositada por la ciudadanía.

“Las y los senadores de Morena hemos cumplido con México y hemos cumplido con nuestra Presidenta, aprobando importantes iniciativas y reformas enviadas por el Ejecutivo Federal para garantizar bienestar, justicia y desarrollo para todas y todos los mexicanos”, mencionó.

Durante su informe, la legisladora agradeció la presencia de representantes de las regiones Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, Montaña, Centro, Norte, Tierra Caliente y Sierra, y reiteró su compromiso de seguir recorriendo el territorio para escuchar y acompañar las causas de la población.

Asimismo, destacó que durante los primeros dos años de trabajo legislativo se aprobaron 29 reformas constitucionales, 21 nuevas leyes, 100 leyes reformadas y 83 decretos, además de que presentó 22 iniciativas propias, 10 iniciativas conjuntas y 16 puntos de acuerdo.

“Los números son importantes, pero lo verdaderamente trascendente es que detrás de cada reforma hay derechos defendidos, mujeres protegidas, pueblos escuchados y familias representadas. Cada acción legislativa ha tenido como objetivo mejorar la vida de las y los mexicanos y poner a Guerrero en el centro de las decisiones nacionales”, puntualizó.

La senadora morenista también reconoció el trabajo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el respaldo del Gobierno de México en las labores de reconstrucción y recuperación de Acapulco y Coyuca de Benítez tras los fenómenos meteorológicos que afectaron la entidad.

En la parte final de su mensaje, hizo un llamado a fortalecer la unidad al interior del movimiento y a mantener como prioridad las causas de la ciudadanía.

“En Guerrero debemos cuidar la unidad. La unidad no significa pensar igual ni dejar de debatir; significa tener claro que por encima de cualquier diferencia están Guerrero, la gente y la transformación. La unidad verdadera se construye poniendo por delante las causas y no los intereses personales”, mencionó.

Al final, Beatriz Mojica confirmó que continuará trabajando desde el Senado de la República con cercanía a la población, defendiendo los intereses de Guerrero y respaldando las acciones que contribuyan al bienestar del pueblo de México.

“Seguiré caminando Guerrero, escuchando a su gente y defendiendo sus causas. Mi compromiso es seguir trabajando con resultados, con lealtad a nuestros principios y con profundo amor por esta tierra…Estoy lista para lo venga”, concluyó.