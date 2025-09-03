Reto en paquete económico 2026: tapar “grandes boquetes de evasión fiscal”, dice Ramírez Cuéllar

CDMX — Desde el sexenio pasado, el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar ha insistido en que se combatirá la facturación falsa, y aunque sin datos a la fecha, el legislador advirtió que el reto del paquete económico 2026 es combatir los “grandes boquetes de la evasión fiscal”.

Desde el sexenio pasado, el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar ha insistido en que se combatirá la facturación falsa, y aunque sin datos a la fecha, el legislador advirtió que el reto del paquete económico 2026 es combatir los “grandes boquetes de la evasión fiscal”.

Al presentar las conclusiones del foro de análisis a la ley de infraestructura para el bienestar, el legislador dijo que el gobierno de Claudia Sheinbaum quiere poner orden también en el comercio exterior particularmente establecer mayores regulaciones en materia aduanera.}

“Nosotros queremos que en esta legislatura pudiéramos continuar revisando nuestro código fiscal la legislaciones en materia de IVA para poner un alto que a un problema muy fuerte que tenemos que es el de la facturación falsa Este es un problema que nos está haciendo muchísimo daño a las finanzas públicas y al mismo tiempo vamos a establecer orden en muchos otros aspectos que tienen que ver ver con derechos”, puntualizó.