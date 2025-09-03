Sheinbaum prevé reunión cordial con Marco Rubio: “habrá cooperación sin subordinación”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la reunión que sostendrá este miércoles con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, será “muy cordial” y estará enfocada en la colaboración y coordinación entre ambos países, sin subordinación.

Sheinbaum adelantó que durante el encuentro se realizará una presentación de los logros en materia de seguridad conjunta, además de abordar temas como migración, comercio y cooperación bilateral. “Se trata de acuerdos de entendimiento”, precisó la mandataria, al subrayar la importancia de dar continuidad a este tipo de reuniones de forma permanente y cotidiana.

En cuanto a las declaraciones recientes del expresidente Donald Trump, quien afirmó que Sheinbaum “tiene miedo de enfrentar al narcotráfico”, la presidenta respondió con firmeza: “No es verdad esta afirmación que hace, pero nos quedamos con la buena relación; le agradezco la buena mención que hizo de mi persona”. Agregó que la relación con Estados Unidos “no ha sido fácil en muchos temas, pero lo importante es que se está llegando a acuerdos de entendimiento”.

Finalmente, Sheinbaum se refirió a los estragos viales e inundaciones ocasionados por las lluvias en la Ciudad de México, que retrasaron casi dos horas la llegada de Marco Rubio. Indicó que tanto el gobierno local como la Federación trabajan en acciones inmediatas para resolver estas afectaciones.