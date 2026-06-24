Sheinbaum destaca avances de la interconexión eléctrica en Baja California

Claudia Sheinbaum, presidenta de México Cuartoscuro (Camila Ayala Benabib)

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada por la importancia de garantizar el suministro de energía en la región noroeste de la república.

“México tiene una característica que, gracias a que durante muchísimos años la generación y distribución de energía estuvo a cargo de empresas públicas. Estados Unidos, por ejemplo, no tiene interconectado su sistema eléctrico en todo el país, son regiones aisladas. México tiene interconectada toda la república. Pero la península de Baja California siempre estuvo aislada por diferentes razones, entre otras, por la dificultad de interconectar esa demanda con la demanda de todo el país”, explicó Sheinbaum.

La mandataria presidencial recordó que durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en coordinación con el entonces director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, implementaron plantas de generación en los municipios de San Luis Río Colorado y Mexicali.

Indicó que el incremento en la capacidad de generación ha permitido mayor estabilidad en el suministro eléctrico y en la operación de la línea de transmisión de producción de 300 megavatios que, por primera vez, conecta a Baja California con el resto del país.

Asimismo, Sheinbaum informó que continúan los trabajos de construcción de torres de alta tensión para fortalecer la red de transmisión de energía en Baja California. Detalló que estas obras permitirán aumentar la capacidad de energía eléctrica hacia la entidad, aunque señaló que Baja California Sur requiere soluciones adicionales debido a las características de sus líneas de transmisión.

Aunado a esto, la mandataria presidencial agregó que el proyecto de interconexión energética en Baja California se concretó a finales del sexenio de López Obrador y el inicio de su mandato.

“Lo que se genera en Puerto Peñasco, por ejemplo, ahora que se utiliza muchísima electricidad por las altas temperaturas de Mexicali y San Luis, la energía que se genera por el sol puede ser transmitida hasta San Luis Río Colorado y hasta Mexicali”, expresó Claudia Sheinbaum.

Además, la presidenta adelantó que la incorporación del gasoducto en San Luis Río Colorado quedará concluida dentro de unos meses.

La Crónica de Hoy 2026