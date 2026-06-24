Con el Plan de Energías Renovables México busca avanzar en la soberanía energética; el 38% va a venir de fuentes limpias

Energías renovables FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

Con el objetivo de que en México se dejen de consumir combustibles fósiles para la producción de hidrocarburos, la secretaria de energía Luz Elena Gonzales presento los avances del Plan de Energías renovables para fortalecer la soberanía energética. Hoy en día, estas fuentes generan únicamente el 24 por ciento de la energía, para el 2030 se busca que la cifra aumente hasta el 38 por ciento. Por otro lado, la energía creada con fuentes fósiles va a disminuir del 79% al 62%.

En este sentido, Gonzales explicó que a lo largo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se va a trabajar para generar la energía suficiente que el país necesita, tanto para poder cumplir con la justicia energética, como para llevar esa energía a todos los hogares y a todas las actividades económicas. Para poder cumplir con lo anteriormente establecido se va a incrementar la generación de energía eléctrica; asimismo, en 2030 se producirá alrededor de 32,475megawatts (MW) adicionales de energía nueva.

Del total de dichos megawatts, veintidós mil van a ser generadas por medio de fuentes renovables, es decir que las centrales recurrirán al uso de la energía del sol (fotovoltaica), la fuerza del viento (eólica), el calor de sol (termo solar) y el calor de la tierra (geotermia). La secretaria de energía también comentó que se va a invertir en el cambio de equipos y mantenimiento de las plantas hidroeléctricas de todo el país.

Con todos estos implementos y de mano de las fuentes renovables se va a producir el 70 por ciento de la nueva generación de energía eléctrica de los próximos años. Principalmente van a ser aproximadamente 12, 300 MW de energía fotovoltaica y 6,800 MW de energía eólica.

Asimismo, para que, a lo largo de la transición de la iniciativa, sea posible respaldar la confiabilidad y la seguridad del sistema eléctrico nacional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), va a proveer el respaldo en capacidad firme que necesitan las energías fotovoltaica y eólica. “Esta se va a garantizar a través de las plantas que ya están en construcción y que ya hemos inaugurado. Faltan tres que están en construcción por inaugurase en los próximo dos años”, añadió Luz Elena. Además, de igual manera, para proporcionar la energía firme, van a comenzar a operar 5 nuevas plantas de ciclo combinado.

Con una inversión total de 739 mil millones de pesos, el 70 por ciento de la energía que se va a generar se llevará a cabo por medio de la CFE. Mientras que, por su parte, la iniciativa privada va a proveer más o menos el 20% por ciento.