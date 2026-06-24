Gobierno federal resalta imagen positiva de México durante el Mundial 2026

Conferencia de prensa matutina Cuartoscuro (Camila Ayala Benabib)

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, afirmó que la Copa Mundial de Futbol 2026 ha mostrado al mundo la hospitalidad y la euforia de la población mexicana, a unas horas antes del partido entre México y República Checa, la cual el equipo nacional cerrará su participación en la fase de grupos del torneo.

Durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre la imagen que ha transmitido México a nivel internacional, al ser una de las sedes de la justa mundialista en coordinación con Estados Unidos y Canadá.

“Alegría, felicidad y emoción”, manifestó la presidenta.

Sheinbaum resaltó la afluencia de miles de visitantes extranjeros que ha generado el evento internacional y el ambiente festivo que se ha extendido en diversos espacios en el país.

“Ayer con el juego de Colombia, ¿no? Los colombianos. Sí. Aquí casi se van al Ángel de la Independencia”, comentó la mandataria presidencial.

Sheinbaum consideró que el Mundial ha permitido mostrar al mundo una imagen favorable de México a través del ambiente que se vive en las ciudades sede.

“Entonces, lo que se muestra cómo es el pueblo de México. Amigable, que recibe con los brazos abiertos a quien viene a México y la alegría que genera”, subrayó la presidenta.

Sheinbaum consideró que el torneo ha contribuido a un ambiente de entusiasmo entre la población y reconoció que los buenos resultados obtenidos por la selección mexicana han incrementado ese ánimo.

“Y estamos contentos cuando el pueblo está contento, estamos contentos. Y además estamos contentos porque ha ganado la selección”, concluyó la mandataria presidencial.

Con información de EFE

La Crónica de Hoy 2026