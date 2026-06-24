IMSS cancela pensiones en julio de 2026: estos adultos mayores podrían quedarse sin depósito y así pueden evitarlo

A pocos días de que llegue el depósito correspondiente a julio, miles de personas pensionadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tienen dudas sobre si realmente existe una cancelación masiva de pensiones o si se trata solo de algunos perfiles específicos.

La realidad es que el organismo sí anunció un endurecimiento en la revisión de expedientes pensionarios. Sin embargo, la medida no afecta a todos los jubilados ni implica que todas las pensiones vayan a desaparecer de manera automática.

Las autoridades buscan detectar posibles irregularidades en algunos casos específicos relacionados principalmente con la Ley 73, la Modalidad 40 y otros esquemas donde se han identificado inconsistencias documentales o movimientos sospechosos previos al retiro.

Por ello, quienes reciben una pensión legítima y cuentan con documentación correcta no tendrían motivos para preocuparse.

¿Quiénes podrían perder su pensión del IMSS en julio?

La revisión está enfocada en expedientes donde existan señales de posibles anomalías.

Casos bajo investigación

Entre las situaciones que podrían derivar en una suspensión temporal o incluso definitiva del pago destacan:

Incrementos salariales inusuales poco antes de la jubilación

Posibles simulaciones laborales para aumentar el monto de la pensión

Información que no coincide con los registros oficiales

Documentación alterada o con inconsistencias

Irregularidades detectadas durante auditorías internas

El IMSS también realiza cruces de información con otras dependencias para verificar que los datos proporcionados por los beneficiarios sean correctos y estén respaldados legalmente.

La Ley 73 y la Modalidad 40 están bajo la lupa

Uno de los focos principales de las revisiones corresponde a pensionados inscritos bajo la Ley 73 del IMSS y aquellos que utilizaron la Modalidad 40 para mejorar el monto de su jubilación.

Estos esquemas son completamente legales, pero en años recientes algunas personas intentaron aprovechar vacíos administrativos para incrementar artificialmente sus beneficios. Por esa razón, el Seguro Social decidió reforzar los mecanismos de supervisión.

La medida busca garantizar que los recursos públicos lleguen únicamente a quienes cumplen con todos los requisitos establecidos por la ley.

¿Cómo saber si tu pensión está en riesgo?

La buena noticia es que la mayoría de los pensionados no tendrá problemas para recibir su dinero.

No obstante, especialistas recomiendan prestar atención si:

Tu expediente presenta información pendiente de validar

Has recibido notificaciones del IMSS para aclarar datos

Existen discrepancias entre tu historial laboral y tus registros pensionarios

Participaste en procesos de corrección de semanas cotizadas o salarios y aún están en revisión

En estos casos conviene acudir directamente a las oficinas correspondientes o utilizar los canales oficiales para conocer el estado de tu trámite.

Qué hacer para evitar la suspensión de la pensión

Solo debes mantener toda la documentación actualizada y responder oportunamente a cualquier requerimiento del instituto.

Recomendaciones básicas

Verificar que tus datos personales estén correctos

Conservar toda la documentación relacionada con tu jubilación

Atender citatorios o solicitudes de información

Evitar gestores no autorizados.

Consultar únicamente fuentes oficiales del IMSS

Los expertos también recomiendan revisar periódicamente los estados de cuenta y cualquier comunicación emitida por el organismo para detectar posibles incidencias con anticipación.

¿Cuándo depositan la pensión del IMSS en julio de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial, el pago de la pensión IMSS correspondiente a julio de 2026 está programado para el 1 de julio. Los beneficiarios que no presenten observaciones o irregularidades recibirán su depósito de manera normal.

Por ello, las autoridades insisten en que la revisión extraordinaria únicamente impactará a expedientes específicos y no representa una cancelación generalizada para todos los pensionados.