Fernández Noroña declina protección asignada por la FGR tras encontronazo en el Senado

Trifulca en el Senado entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno Cárdenas (Mario Jasso)

Luego de los enfrentamientos físicos registrados en el Senado entre el senador morenista Gerardo Fernández Noroña y el priista Alejandro Moreno Cárdenas, la Fiscalía General de la República (FGR) asignó una custodia conformada por elementos de la Guardia Nacional a Noroña, quien anunció la decisión de declinar dicha protección.

Acabo de platicar con los elementos de la @GN_MEXICO_ y he decidido declinar a la protección. Lo formalizaré mediante un oficio a la @FGRMexico. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 5, 2025

En días recientes, medios y habitantes cercanos a la zona informaron de la presencia de elementos de la Guardia Nacional custodiando la propiedad del morenista ubicada en Tepoztlán, Morelos. Al respecto, circuló información acerca de que los elementos se encontraban ahí para resguardo del inmueble.

Fue el senador quien desmintió esta versión asegurando que ocho días después de la trifulca en la Permanente, la FGR le asignó una custodia “por las agresiones que viví. Es un mecanismo previsto en la ley”, justificó.

En respuesta a las afirmaciones, presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, le recriminó contar con esa escolta y le exigió que los regresara:”ya regresa esos escoltas (servidores públicos) que le cuestan a todos los mexicanos, porque ni los pagas tú. ¡Eres un cínico, un mentiroso y un corrupto! Devuelvelos para que cuiden a la gente, no a ti”.

Este viernes, Gerardo Fernández Noroña dio a conocer que tras platicar con los elementos de la Guardia Nacional, tomó la decisión de declinar la protección, y que formalizará su decisión mediante un oficio a la FGR.