Querétaro será Centro de Protección de Invenciones y Marcas, anuncia el IMPI

Santiago Nieto Castillo, director general del instituto, firma convenio con el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial para brindar asesoría técnica, acompañamiento especializado y orientación en el registro de activos intangibles, con el fin de fortalecer la vinculación entre la investigación aplicada y su aprovechamiento en el sector productivo

Querétaro será nodo de protección a las innovaciones y el compartimiento de los conocimientos, además de que en esa entidad se fortalecerá la propiedad industrial como un instrumento clave para el desarrollo económico, la competitividad y la consolidación de una economía basada en el saber, lo que es una prioridad de política de Estado, afirmó Santiago Nieto Castillo, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).

Nieto Castillo firmó este viernes un convenio con el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi), a cargo de Carlos Rubio González, y ambos funcionarios coincidieron en la importancia de consolidar alianzas estratégicas entre instituciones públicas para impulsar la innovación, la transferencia de conocimiento y la competitividad del sector productivo.

“El convenio tiene como propósito promover y difundir el sistema de propiedad industrial entre la comunidad académica, científica y tecnológica de CIDESI, facilitando el acceso a mecanismos de protección como patentes, marcas, modelos de utilidad, diseños industriales, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, conforme a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial”, refrendaron.

El IMPI señaló que,como parte de los compromisos adquiridos, se prevé la instalación de un Centro de Protección de Invenciones y Marcas, el cual brindará asesoría técnica, acompañamiento especializado y orientación en el registro de activos intangibles, contribuyendo a fortalecer la vinculación entre la investigación aplicada y su aprovechamiento en el sector productivo.

Santiago Nieto destacó que como parte de los compromisos adquiridos se prevé la instalación de un Centro de Protección de Invenciones y Marcas, el cual brindará asesoría técnica, acompañamiento especializado y orientación en el registro de activos intangibles, contribuyendo a fortalecer la vinculación entre la investigación aplicada y aprovechamiento en el sector productivo.

Durante la firma del acuerdo estuvo presente también Alfredo Manzo, director de Investigación y Postgrado de Cides, además de César Velazco, coordinador de Transferencia Tecnológica, Sharon López representante del IMPI en Querétaro, quien será encargada de materializar dicho convenio.

Aunque en junio Morena comenzará con la realización de sus encuestas internas para la designación de más de 17 mil cargos rumbo a la contienda de 2027, Santiago Nieto Castillo es uno de los que tendrá que pasar por ese método para competir por la gubernatura de Querétaro, su estado natal.