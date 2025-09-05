Sheinbaum adelanta que el presupuesto de 2026 apoyará más a la ciencia

Más apoyo a la ciencia dentro del Paquete Económico 2026

La presidenta Claudia Sheinbuam informó este viernes que en el Próximo Paquete Ecomómico 2026, que entregará este lunes 8 de septiembre a la Cámara de Diputados, se destinarán más recursos a la ciencia y a proyectos científicos.

“Sí hay más presupuesto para apoyo a la ciencia y a los proyectos prioritarios científicos y humanistas que hemos definido”, indicó.

Como parte de los proyectos a los que se les dará prioridad están la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que se presentará en octubre y un proyecto denominado laboratorio de Inteligencia Artificial (IA).

“Esta Agencia se enfocará en analizar los riesgos del uso de la inteligencia artificial y las distintas maneras que se tienen de reducirlos”, expresó Sheibaum.

Asimismo, el proyecto trabajará en áreas que van desde la formación científica de ingenierías en inteligencia artificial, vincularla al lenguaje común y la regulación relacionada con estos temas.

La mandataria evitó dar más información sobre los ajustes tanto en gastos como en las expectativas de ingresos que habrá en el Paquete Económico 2026, a la espera de que se presente el documento.

Las últimas previsiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pronostican un déficit del 3.9% del PIB para 2025 y del 3.2% para 2026, dentro de las promesas de Sheinbaum de reducir el desequilibrio en las cuentas públicas, tras el 5.7% registrado en 2024.