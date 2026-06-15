Maná encenderá La Minerva con concierto gratuito en el marco del Mundial 2026

Con un concierto gratuito que busca proyectar la identidad musical de Jalisco ante visitantes nacionales e internacionales, la banda tapatía Maná se presentará mañana en la Glorieta de La Minerva como parte de las actividades impulsadas alrededor de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Maná

La presentación se realizará el miércoles 17 de junio a las 21:00 horas y marcará un momento especial para la agrupación, que ofrecerá por primera vez un espectáculo abierto al público con una duración aproximada de dos horas y un recorrido por sus canciones más emblemáticas.

Temas como “Oye mi amor”, “Rayando el sol”, “Mariposa traicionera”, “En el muelle de San Blas” y “Reloj cucú”formarán parte del repertorio con el que la agrupación buscará convertir la glorieta en uno de los escenarios más simbólicos del calendario cultural que acompaña al Mundial.

Fernando “Fher” Olvera, vocalista de la banda, afirmó que este espectáculo representa uno de los momentos más importantes de la trayectoria del grupo y lo definió como una forma de agradecer a Guadalajara, ciudad donde nació el proyecto musical.

“Este es el punto más alto de nuestra carrera (...) Decirle a la ciudad que nos dio cancha para crecer, para desarrollarnos, para hacer nuestra carrera, ‘gracias, ahí va de regreso, los amamos’”, expresó.

Además del espectáculo musical, Maná anunció una donación destinada a impulsar acciones de reforestación en el Área Metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta.

“Creemos que la causa más importante ahorita es revertir el cambio climático, a través de la siembra de árboles y la disminución del dióxido de carbono”, señaló Olvera.

Por su parte, Alex González destacó que la presentación busca convertirse en una noche histórica por el alcance internacional y generacional que ha tenido la música del grupo, mientras que Sergio Vallín consideró que el concierto dentro del contexto mundialista permitirá fortalecer el vínculo entre nuevas generaciones y seguidores históricos.

Antes del espectáculo principal se presentará la agrupación tapatía Los Afro Brother, con una propuesta que mezcla géneros como ska, reggae, cumbia, salsa, funk y rock.

Maná

Las autoridades estatales hicieron un llamado a mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer detalles sobre accesos, movilidad y recomendaciones para disfrutar del evento en un entorno seguro y familiar.

Datos

• Evento: Concierto gratuito de Maná

• Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026

• Hora: 21:00 horas

• Sede: Glorieta de La Minerva, Guadalajara

• Acceso: Gratuito

• Grupo invitado: Los Afro Brother

• Recomendación: Consultar canales oficiales del Gobierno de Jalisco para información sobre accesos, cierres viales y logística