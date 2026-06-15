¡Banderazo!; 22 de junio convocatoria de Morena a gubernaturas del 2027; renuncias en cascada

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del Morena, Citlalli Hernández afina la convocatoria (Cuartoscuro)

La dirigencia nacional de Morena arrancará su proceso interno rumbo al 2027 el próximo lunes 22 de 22 de junio al emitir su convocatoria para quienes aspiren a convertirse en las y los coordinadores estatales de las 17 entidades que renovarán gubernatura el próximo año.

Con ello, Morena iniciará á el proceso de registro para las y los aspirantes quienes se someterán a la batería de encuestas que será el principal método de elección para definir esos cargos al igual que la paridad de género.

Se espera que la convocatoria sea parcial, es decir, solo para algunas entidades y el resto serán difundidas de manera gradual.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del Movimiento, Citlalli Hernández Mora confirmó que la convocatoria para definir coordinadores estatales de defensa de la transformación y de la soberanía nacional se emitirá la próxima semana.

Detalló que el método de elección será por encuesta pero las fechas para realizar esos sondeos y las siguientes etapas del procedimiento no serán difundidas públicamente, con el objetivo de evitar interferencias en el método de selección.

“Los pormenores del proceso de cuándo vamos a realizar la encuesta y demás no suelen ser fechas que hagamos públicas, justamente para que no se vicie este proceso interno”, señaló.

En tanto varios senadores y senadoras ya solicitan licencia a su cargo para poder contender por alguna de las candidaturas a los gobiernos estatales.

SUCESOR DE ANDY EN ORGANZIACION

En tanto, la dirigencia morenista informó que ya se nombró a Manuel Jesús Zavala Salazar, actual secretario de Movimientos Sociales, como delegado en funciones de Secretario de Organización del partido en sustitución de Andrés Manuel López Beltrán.

Asimismo, se integró a la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, al secretario y delegado en funciones Manuel Zavala, y al secretario de Finanzas, Óscar del Cueto García, a la Comisión Nacional de Elecciones del Movimiento, que preside Citlalli Hernández Mora electa en el pasado Congreso Nacional.

La Secretaría de Organización que tenía a su cargo Andy López Beltrán encabeza la movilización nacional, coordina y supervisa los trabajos territoriales, así como la estrategia electoral, y es la responsable de las tareas de afiliación, credencialización, actualización y resguardo del padrón nacional de afiliados.

En tanto, la Comisión Nacional de Elecciones se encarga de proponer al CEN las convocatorias y organizar los procesos electorales internos; recibe, analiza, valora y califica las solicitudes de quienes pretendan participar; participa en los procesos de insaculación; determina la inclusión de aspirantes en las encuestas; realiza ajustes para garantizar la paridad e inclusión de acciones afirmativas; resguarda la documentación relacionada a los procesos electorales.