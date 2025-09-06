Continúan remodelaciones del aeropuerto internacional de la CDMX

Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) informó que, como parte de las obras de remodelación de la Terminal 1, este viernes se cerraron los accesos por las puertas 1 y 2, las cuales permanecerán en intervención.

Los trabajos, que se realizan en el área pública conocida como ambulatorio, incluyen cambio de pisos, plafones, luminarias, mobiliario, pintura, así como instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, con el objetivo de mejorar la experiencia y comodidad de los pasajeros.

Durante este periodo, el acceso a la Terminal 1 será únicamente por las puertas 3 a la 10, sin que se afecten las operaciones de aterrizaje y despegue de aeronaves. El aeropuerto aseguró que todos los servicios continúan con normalidad.

El pasado 27 de agosto también iniciaron trabajos en el módulo V de la Terminal 1, que abarca las posiciones de embarque 25 a la 28, destinadas al despacho de vuelos nacionales e internacionales.

Estas acciones forman parte de la remodelación integral del aeropuerto, impulsada por la Secretaría de Marina a través del Grupo Aeroportuario Marina, como parte del compromiso número 87 del gobierno de la presidenta de México.

El AICM lamentó las molestias que estas obras puedan causar a los usuarios, pero destacó que son necesarias para elevar la seguridad, calidad y servicio en la principal terminal aérea del país.