SNTE impulsa igualdad con Cartilla de Derechos de Mujeres en escuelas de México

Hoy es tiempo de construir un país más justo para nuestras hijas y nietas; la igualdad no puede esperar, señala Alfonso Cepeda Salas, líder del SNTE — Creemos en una escuela y un país donde todas las mujeres puedan vivir libres, plenas y con derechos garantizados, dijo Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“Estamos convencidos de que hoy es un momento propicio para avanzar en la construcción de una realidad mejor y más justa para nuestras hijas, para nuestras nietas y para las generaciones venideras”, señaló en San Luis Potosí.

Como parte de su compromiso con la equidad de género y el respaldo a las estrategias del Gobierno Federal para “tener un país más justo y equitativo”, el SNTE entregó la Cartilla de Derechos de las Mujeres, entre la comunidad escolar.

Durante una gira de trabajo por San Luis Potosí, Cepeda Salas, recordó ante mil 500 agremiados que el sindicato imprimió un millón y medio de documentos que comparte en las escuelas de todo el país.

Enseguida se comprometió a imprimir “las que sean necesarias para que esta información llegue a un mayor número de ciudadanas; aun cuando hay avances importantes, prevalece la brecha de desigualdad para miles de mujeres y niñas, principalmente en zonas de mayor marginación”.

Lo escuchaba también el representante del gobernador de la entidad, el secretario de Educación estatal, Juan Carlos Torres Cedillo, quien reconoció a las mujeres, especialmente a maestras indígenas, y refrendó el compromiso gubernamental con el sector educativo.

Presentes igualmente, la profesora Rosa María Hernández Madero, integrante del CEN del SNTE y responsable de la promoción de la Cartilla en San Luis Potosí; Maestras de grupos indígenas de la entidad; la presidenta de la Comisión estatal de los Derechos Humanos, Giovanna Itzel Argüelles Moreno y el magistrado Arturo Morales Silva, presidente del Poder Judicial de San Luis Potosí.

Trabajo con Estructura Sindical

Cepeda Salas inició su agenda en San Luis Potosí reunido con más de 800 secretarios delegacionales de las secciones 26 y 52 del SNTE.

Ante ellos expuso los logros alcanzados en la agenda sindical y los compromisos que asumió el SNTE con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para respaldar su política educativa.

El Maestro dirigente también inauguró el recién remodelado Instituto Educativo y Cultural de la Sección 26, que brindará especial atención a Maestros jubilados.

SNTE Alfonso Cepeda Salas El líder del SNTE entregó reconocimientos a Maestros potosinos de Educación Media Superior. (SNTE)

Posteriormente, entregó reconocimientos por años de servicio y excelencia académica a Maestros de Educación Media Superior de las secciones 26 y 52, en una ceremonia en la que destacó la presencia del diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, presidente del Congreso de San Luis Potosí.

Solución a Temas Pendientes

En otra reunión, para avanzar en la solución de temas pendientes de los trabajadores de la educación del estado, el líder del SNTE se reunió con el secretario general de Gobierno estatal, J. Guadalupe Torres Sánchez.

En tanto, los secretarios generales de las secciones 26 y 52, Juan Carlos Bárcenas Ramírez y Elizabeth Bibiana Guerrero Milán, respectivamente, resaltaron el trabajo del secretario general del SNTE y le refrendaron el respaldo del magisterio potosino.

En las diferentes actividades participaron los representantes del CEN del SNTE en la Sección 26, Manuel Arellano Méndez, y en la Sección 52, Juan Manuel Armendáriz Rangel.

También estuvieron ex secretarios generales de ambas secciones sindicales, autoridades educativas y legisladores locales.

SNTE impulsa igualdad con Cartilla de Derechos de Mujeres en escuelas de México