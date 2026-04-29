Reparto de utilidades 2026: descubre la fecha, qué trabajadores lo reciben y cuál es la cantidad mínima que podrías recibir este año

Lo primero que debemos aclarar es que no existe un monto mínimo fijo de utilidades para los trabajadores en México. El dinero que recibirás depende directamente de cuánto ganó la empresa donde trabajas durante el año fiscal anterior.

Por ley, las empresas deben repartir el 10% de sus utilidades netas entre sus empleados.

Eso significa que:

Si la empresa tuvo grandes ganancias, el reparto será más grande

Si ganó poco o nada, el pago puede ser bajo e incluso inexistente

Otro punto que tienes que conocer es que las compañías solo están obligadas a repartir utilidades si generaron más de 300 mil pesos de ganancia anual.

¿Cómo se calcula lo que me toca de utilidades?

El monto total a repartir se divide en dos partes iguales:

Por días trabajados

El 50% del dinero se distribuye según los días que trabajaste en el año.

Por salario recibido

El otro 50% se reparte según tu sueldo, considerando únicamente tu salario base.

¿Quiénes sí reciben utilidades en México?

No todos los trabajadores gozan de este beneficio. Para recibir PTU 2026, debes cumplir con lo siguiente:

Haber trabajado al menos 60 días en una empresa durante el año

en una empresa durante el año Ser empleado formal (no freelance ni independiente)

Quedan fuera:

Directores, administradores y socios

Trabajadores independientes sin relación laboral

Fecha límite para recibir utilidades en 2026

El 30 de mayo de 2026 es la fecha límite para que las empresas paguen utilidades a todos sus trabajadores. Si no te depositan para entonces, puedes reclamar, ya que es un derecho laboral protegido por la ley.

Lo que debes tener claro respecto a tus utilidades