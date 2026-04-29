Así operaron los ‘Chapitos’ para Morena en elecciones de 2021: acusación de EU señala amenazas y manipulación electoral

Operación electoral de los Chapitos Los hijos del Chapo Guzman intervinieron en los comicios intermedios del 2021, según Estados Unidos. (Cuartoscuro)

Una acusación presentada en Estados Unidos señala que el grupo criminal conocido como “Los Chapitos" supuestamente habría intervenido directamente en el proceso electoral de 2021 en Sinaloa para favorecer al entonces candidato de Morena, Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con el documento judicial, el mandatario estatal morenista, quien asumió la gubernatura el 1 de noviembre de 2021, habría recibido apoyo del grupo criminal durante su campaña.

Como parte de ese respaldo, los líderes de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa comandada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzman, habrían ordenado a sus integrantes intervenir en el proceso electoral mediante acciones ilegales.

La acusación detalla que miembros de la organización criminal presuntamente robaron papeletas con votos destinados a candidatos opositores, además de secuestrar e intimidar a aspirantes rivales.

Estas acciones, según la denuncia, que contiene acusaciones contra Rocha Moya y otros 9 funcionarios mexicanos, incluido el senador morenista Enrique Inzunza, tenían el objetivo de debilitar a la oposición y asegurar el triunfo electoral del ahora gobernador.

El documento, hecho público por el Departamento de Justicia de Estados Unidos este miércoles 29 de abril, también señala que, a cambio de ese apoyo, Rocha Moya habría sostenido supuestas reuniones con líderes de “Los Chapitos” antes y después de asumir el cargo.

En las elecciones del 2021, Rocha Moya contendió contra Mario Gastélum, abanderado de la oposición unificada entre PAN, PRI y PRD.

Joaquín y Ovidio Guzmán, siguen negociando con autoridades de EU

¿Cómo eran las reuniones entre morenistas y el Cártel de Sinaloa?

Dichos encuentros, según la acusación, se realizaban bajo fuerte resguardo de sicarios armados del cártel.

En esas reuniones, siempre de acuerdo con la versión de las autoridades estadounidenses, el gobernador habría prometido facilitar las operaciones del grupo criminal, particularmente en materia de tráfico de drogas.

Esto incluiría permitir que la organización operara con menor presión institucional dentro del estado.

E documento, asimismo, sostiene que, ya en funciones, Rocha Moya habría permitido que integrantes o aliados del grupo colocaran a funcionarios en posiciones clave dentro del gobierno estatal y en corporaciones de seguridad.

Estos funcionarios, según la acusación, habrían actuado para proteger las operaciones del cártel.

El señalamiento también apunta a un esquema de protección institucional, donde autoridades locales alineadas con “Los Chapitos” habrían contribuido a garantizar la impunidad del grupo en Sinaloa, facilitando sus actividades ilícitas.

Estas afirmaciones, cabe subrayar, forman parte de una acusación presentada en Estados Unidos y no constituyen una sentencia judicial.

¿Qué impacto ha tenido las acusaciones contra Rocha Moya por narcotráfico?

El caso se enmarca en una serie de investigaciones estadounidenses sobre el Cártel de Sinaloa y sus distintas facciones, particularmente tras el incremento de procesos judiciales relacionados con tráfico de fentanilo y crimen organizado.

Actualmente, dos integrantes de los “Chapitos”, Ovidio y Joaquín Guzmán López, se encuentran detenidos en Estados Unidos, al igual que su padre.

“Los Chapitos” sostienen, en la actualidad, una guerra contra la “Mayiza”, luego de que los hijos del “Chapo” conspiraron para entregar a Ismael “El Mayo” Zambada al vecino del norte, en una operación en la que supuestamente participó el propio gobernador.

Tras los señalamientos a Rocha Moya, los partidos de oposición, el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, han exigido su renuncia y que Morena lo deje de proteger.

En el Senado, los legisladores Lily Téllez y Ricardo Anaya sostuvieron fuertes declaraciones en contra del oficialismo y el gobernador de Sinaloa.

En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó, sin decir nombres, que ya recibió la solicitud de la detención provisional con fines de extradición de distintas personas de nacionalidad mexicana.