Vivienda impulsará uso de acero nacional, señala Canadevi

El titular de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Carlos Ramírez Capó, dio a conocer que el sector de la vivienda se posiciona como uno de los principales impulsores del consumo de acero nacional en México. Esta declaración forma parte del respaldo al acuerdo del Gobierno Federal cuyo objetivo es fortalecer la industria siderúrgica.

Asimismo, Carlos Ramírez Capó, enfatizó en que cada vivienda que es construida en el país requiere en promedio 1.72 toneladas de acero, distribuido en materiales como varilla, malla y alambrón. Con dicha cifra al sector se convierte en un eslabón estratégico dentro de las cadenas productivas nacionales.

“Prácticamente toda nuestra cadena de valor es de manufactura nacional”, subrayó al referirse al alto contenido local que caracteriza a la industria de la vivienda nacional.

Plan de Vivienda y Millonarias Inversiones

El impulso al acero en México se alinea con el programa federal de vivienda, el cual contempla que se construyan 1.8 millones de viviendas para los sectores de ingresos bajos y medios.

Por su parte, el sector privado ha anunciado inversiones por 640 mil millones de pesos, que va a destinar a la edificación de vivienda de mayor valor. Con estas acciones va a ser posible sumar alrededor de 128 mil casas más, lo que amplia el alcance del desarrollo habitacional.

La coordinación entre empresas, instituciones financieras y autoridades busca consolidar un modelo donde la producción nacional tenga un papel predominante en cada etapa del proceso constructivo.

“El crecimiento del sector vivienda tiene un efecto multiplicador en la economía”, coinciden especialistas, al señalar que cada proyecto genera empleo y demanda de insumos locales.

El papel del sector constructor es aún más amplio. De acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, esta industria concentra cerca del 60 por ciento del consumo de acero en el país.

Ante esto, el presidente Luis Rafael Méndez Jaled, afirmó que “El acero es fundamental para la construcción y su origen nacional incide en la participación de empresas mexicanas”, y además explicó que es un insumo esencial en múltiples áreas tales como en la vivienda, la infraestructura hidráulica, la energía, la movilidad y las obras productivas

Igualmente, es la disponibilidad de este material, uno de los factores clave que afectan en los costos, los tiempos de ejecución y la calidad de las obras.

De igual manera, el uso de acero nacional en proyectos estratégicos contribuye a consolidar cadenas de suministro más sólidas, lo que reduce la dependencia de insumos importados.

“El acuerdo abre la puerta a una mejor coordinación entre industria y gobierno”, se destacó durante la presentación, subrayando el papel de la inversión pública y privada como motores de crecimiento.

DATOS

· Cada vivienda utiliza en promedio 1.72 toneladas de acero

· El sector construcción consume cerca del 60% del acero nacional

· El acero se utiliza en más de cinco sectores estratégicos

· La vivienda activa cadenas productivas en todo el país

· México es uno de los principales consumidores de acero en América Latina