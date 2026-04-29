Especialistas del ISSSTE en Morelos realiza exitosa craniectomía en menor de 7 años

Craniectomía en menor de 7 años Neurocirujanos del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) del ISSSTE en Morelos realizaron una craniectomía descompresiva, a menor de 7 años, quien recuperó funciones vitales

Neurocirujanos del servicio de Neurocirugía del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) “Centenario de la Revolución Mexicana” del ISSSTE en Morelos realizaron una craniectomía descompresiva, a menor de 7 años, lo que le permitió recuperar funciones vitales.

El neurocirujano Carlos Elhiú Villafuerte Cervantes, señaló que el menor fue diagnosticado con múltiples fracturas en el cráneo, por lo que se le realizó dicho procedimiento.

Durante 13 días, dijo, el menor estuvo en terapia intensiva con manejo dinámico a sus complicaciones, por el personal del área neurocirugía y neurología pediátrica.

La intervención tuvo una duración aproximada de dos horas y media, y participó personal médico multidisciplinario, así como enfermeras, enfermeros y camilleros, quienes le brindaron los respectivos cuidados postoperatorios en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica.

Villafuerte Cervantes destacó que la salud del menor -ingresó en marzo pasado-, mejoró considerablemente y 15 días después recuperó funciones vitales, como el habla y la capacidad de alimentarse por sí solo, por lo que fue dado de alta en abril con seguimiento médico.

“Gracias a la rehabilitación, se ha recuperado sorprendentemente: ya habla, contesta oraciones completas, come y juega en su cama”, resaltó.