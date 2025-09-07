Presidenta Sheinbaum: Es momento de trabajar unidos en Coahuila 

Gobernador de Coahuila con la Presidenta Sheinbaum Abrazados el gobernador priista de Coahuila, Manolo Jiménez y la Presidenta Sheinbaum, en su arribo al evento "la transformación avanza", en Saltillo

Al encabezar el evento “la transformación avanza”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada por el gobernador de extracción priista, Manolo Jiménez Salinas, coincidieron en que los tiempos actuales son de trabajo unido, en equipo y coordinado entre Federación y Estado, con lo que se pueden lograr mejores resultados.

En el evento realizado en Saltillo, Coahuila, el primero en hacer uso de la palabra, el mandatario estatal externó su beneplácito por la visita de la jefa del Ejecutivo Federal: “recibimos con gusto en Saltillo a nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum para la glosa de su Primer Informe de Gobierno”, al tiempo que resaltó el trabajo en equipo entre los 38 municipios de la entidad, el estado, así como la Federación, coordinación, sostuvo que está dando buenos resultados.

Gobernador Jiménez: Cuente con nosotros Presidenta

“Aquí hacemos lo que nos toca para que Coahuila siga siendo uno de los mejores lugares de México para vivir con nuestras familias... Seguiremos trabajando coordinados, porque si le va bien a Coahuila y a México nos va bien a todos. Cuente con nosotros Presienta para seguir con todo pa’ delante a pasos de gigante”, destacó el mandatario estatal.

En el marco de la visita presidencial a la entidad, con motivo de la gira que ha iniciado la Presidenta Sheinbaum Pardo, y que tiene como objetivo recorrer todos los estados de la República y la Ciudad de México para, dijo la mandataria federal, “rendir cuentas”, luego de su Primer Informe de Gobierno.

“En usted hemos encontrado una gran aliada para trabajar por nuestro estado”, mencionó en Saltillo el gobernador Manolo Jiménez, al dar la bienvenida a la Presidenta a la capital, señaló el mandatario “más segura y competitiva de México”.

Más que colores de partidos, lo más importante es México

Jiménez Salinas aseveró que “mas allá de los colores de partidos, lo más importante es Coahuila, lo más importante es México. Cuando trabajamos en equipo se logran mejores resultados, y aquí en Coahuila lo hacemos con las y los alcaldes de todos los municipios, con los trabajadores, con los campesinos, con la sociedad civil organizada; esa es la fórmula mágica”, aseveró.

En este sentido, enfatizó que como parte del trabajo en equipo entre autoridades municipales, estatales y federal, lo que ha permitido poner en marcha grandes obras y programas en todas las regiones de Coahuila, al tiempo de que, en lo que va de su administración han llegado a Coahuila más de 100 mil millones de pesos en inversiones nacionales y extranjeras, al tiempo que enfatizó el nuevo modelo de seguridad que el gobierno de la Presidenta Sheinbaum Pardo ha puesto en marcha, ya que complementa y fortalece el modelo de seguridad Coahuila.

“Junto con usted hemos desarrollado grandes operativos para dar golpes a la delincuencia. Que no quede la menor duda, aquí en Coahuila, Presidenta, mandamos las instituciones”, y refrendó su compromiso de trabajar en equipo con la Presidenta Sheinbaum Pardo y con todo su equipo de trabajo, por el bien de las y los coahuilenses.

CSP: “Hay momentos para gobernar unidos”

A su vez, la presidenta Sheinbaum Pardo destacó que hay momentos para gobernar unidos, y que ese es el caso de Coahuila, por lo que agradeció al gobernador Manolo Jiménez por el trabajo coordinado.

La Presidenta recordó las obras y programas que en coordinación con el Gobierno del Estado se están detonando en temas como el tren de pasajeros, ganadería, agricultura e infraestructura.

Anunció que, en equipo con las y los ganaderos y los gobiernos de Coahuila, Sonora y Durango se pondrá en marcha un programa que tiene como objetivo la producción del ganado de engorda de la mejora calidad en estos estados, para el consumo en el mercado interno y para exportación.

Informó que pondrán a disposición créditos para engorda, con una baja tasa de interés, y que se construirá un centro integral de producción de carne de alta calidad.

Mencionó que dentro de este programa, en total para Coahuila se destinarán alrededor de 650 millones de pesos.

Además, anunció que el próximo martes se dará el banderazo de arranque de la construcción del tren de pasajeros Saltillo - Nuevo Laredo, que es parte del proyecto del tren Golfo de México, que iniciará su recorrido en Ciudad de México.

Asimismo, refrendó su compromiso por resolver el tema de Altos Hornos de México (AHMSA), el cual dijo, se resolverá anteponiendo los derechos de las y los trabajadores, y que se va a recuperar esta siderúrgica de Coahuila.

Además, en el caso de la mina Pasta de Conchos, su gobierno mantendrá los trabajos para recuperar los restos de todos los mineros, aseveró.