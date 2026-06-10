Tras 7 horas de diálogo con Gobernación, CNTE decidirá en asamblea nacional sus actividades para este viernes

Dirigentes de la CNTE (Diana Chávez Zea)

Desde temprano, la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE, inició una reunión con los titulares de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; Secretaría de Educación Pública, Mairo Delgado; y el titular del ISSSTE, Martí Batres, con el fin de entablar acuerdos antes del inicio oficial del Mundial este jueves 11 de junio.

Por parte de la Coordinadora trascendió el comunicado de que, en caso de que no se entablaran acuerdos al final de esta reunión, iniciarían una marcha rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que generó un amplió despliegue policíaco en la zona aeroportuaria y en estaciones del metro cercanas.

Mientras tanto, los colectivos de diversas secciones de todo el país generaron una inmensa congregación en comparación con la observada en las negociaciones anteriores a las que sólo acudieron las secciones 22 y 40; esperaron apostados en el cruce de Bucareli y Reforma afectando el tránsito vehícular, otros más apoyaron a sus líderes afuera de Segob.

Tras siete horas de reunión, los dirigentes de la Coordinadora salieron a anunciar que “hubo respuestas” por parte de las autoridades, sin embargo lo comunicado fue que las reformas a los artículos constitucionales 3 y 123 derivados de la Reforma Educativa quedarían en revisión para lo que los maestros tendrán la mesa de trabajo abierta.

De igual forma, en lo referente a la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, Martí Batres reiteró que hay disponibilidad para que se entablen mesas técnicas para su revisión.

La Comisión Negociadora destacó que los ofrecimientos de las autoridades quedarán a discusión de su Asamblea Nacional para decidir las acciones que emprenderán al respecto.

Sin embargo, los miles de maestros que esperaban afuera de la Secretaría de Gobernación se mostraron inconformes con lo comunicado por sus representantes ya que consideraron, repite el patrón de las reuniones anteriores en las que no se ofrecen acciones resolutivas.

Consignas como “si no hay solución, no rodará el balón” y “Comisión vendida, la misma porquería”, acusando a los negociadores de caer en el juego político sin velar por la resolución de sus demandas, incluso los miembros de la Comisión negociadora tuvieron que ser escoltados fuera del perímetro por otros maestros como medida de seguridad.

Los planteamientos del Gobierno

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que entre las propuestas que se presentaron al magisterio estuvo la opción de iniciar una consulta democrática, escuela por escuela, para lograr una iniciativa de reforma educativa que haga posible la desaparición del USICAMM.

Respecto a las preocupaciones por el sistema de afores, dijo que se trabajará en fortalecer el Fondo de Pensiones para el Bienestar y el PENSIONISSSTE.

Remarcó que se han realizado valiosas propuestas pero que “no pueden ir más allá de las posibilidades que marca el presupuesto”, y enfatizó que es tiempo de avanzar en la negociación por lo que esperarán la respuesta de la CNTE o sus contrapropuestas.