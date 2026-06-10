Mundial FIFA 2026: protestas que se perfilan para el día inaugural en el Estadio-CDMX

Estadio de la Ciudad de México Imagen de Apoyo (Rogelio Morales Ponce)

La cuenta regresiva para el arranque del Mundial 2026 ya comenzó y la Ciudad de México vivirá una jornada inédita. Mientras miles de aficionados se alistan para asistir al partido inaugural del 11 de junio, distintos sectores sociales preparan movilizaciones para convertir la inauguración del torneo en un escaparate de sus exigencias.

El panorama representa uno de los mayores retos de movilidad para la capital. A los desplazamientos de aficionados nacionales y extranjeros, así como a la presencia de medios de comunicación de todo el mundo, se sumarán marchas, concentraciones y actividades de protesta en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México y en algunas de las principales vialidades del sur de la ciudad.

Madres buscadoras

Las primeras acciones visibles estarán encabezadas por las familias de personas desaparecidas. El colectivo Hasta Encontrarles CDMX impulsa una jornada de protesta para denunciar la falta de respuesta de las autoridades ante la crisis de desapariciones en el país.

Bajo las consignas “Inauguración con miles de ausentes” y “Que no se juegue con nuestro dolor”, las madres y familias buscadoras buscan romper el cerco informativo para recordar al mundo la crisis de más de 130 mil personas desaparecidas en México. Entre sus exigencias se encuentran un Plan Nacional de Identificación Forense y presupuesto suficiente para las labores de búsqueda en campo.

Personal de salud

El sector salud también contempla movilizaciones en la zona sur de la ciudad. Médicos, enfermeras y trabajadores administrativos prevén concentrarse sobre avenida del Imán para denunciar el desabasto de medicamentos, insumos y equipos médicos, además de exigir mantenimiento hospitalario, mejoras salariales, regularización de plazas y condiciones dignas para su retiro.

Los reportes preliminares apuntan a que el contingente podría avanzar hacia Circuito Azteca, aunque hasta el momento no se han dado a conocer horarios o rutas oficiales.

Transportistas

En el caso de los transportistas, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) había anunciado bloqueos y protestas para exigir mayor seguridad en carreteras, acciones contra delitos que afectan al gremio y rechazar modificaciones a los reglamentos de tránsito que consideran propicias para actos de extorsión.

Sin embargo, de último momento la organización informó que pondrá en pausa el paro nacional y los bloqueos carreteros convocados para el 11 de junio. Aun así, reiteró demandas como el combate a los asaltos y asesinatos de operadores, el rechazo a medidas que consideran recaudatorias y la necesidad de atender la crisis económica que afecta al transporte de carga.

Campesinos

Las organizaciones campesinas agrupadas en el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano mantienen actividades dentro de las jornadas nacionales iniciadas desde el 9 de junio. Aunque no existe una convocatoria definitiva para la Ciudad de México durante la inauguración, previsiones apuntan a posibles concentraciones en Calzada de Tlalpan y División del Norte.

Los productores agrícolas buscan visibilizar la crisis estructural del campo y demandan la exclusión de los granos básicos del T-MEC para evitar la competencia desleal, precios de garantía justos para sus cosechas, así como mayor presupuesto, financiamiento accesible y reglas claras para la operación de programas gubernamentales.

Pensionados de Pemex y CFE

Pensionados de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad preparan acciones de protesta en rechazo a la reforma constitucional al artículo 127, al considerar que impone límites a sus pensiones de manera retroactiva y afecta derechos adquiridos tras décadas de servicio respaldadas por contratos colectivos de trabajo.

Las movilizaciones partirían desde las inmediaciones del Hospital Central de Pemex, donde buscarán visibilizar su inconformidad con las modificaciones que, aseguran, impactan directamente en sus ingresos y prestaciones.

Trabajadores del Poder Judicial

También podrían registrarse movilizaciones de trabajadores del Poder Judicial. La convocatoria contempla una Concentración Nacional desde las 08:00 horas sobre Insurgentes Sur, a la altura de la estación Perisur del Metrobús, donde exigirán respeto a la independencia judicial, procesos claros en la transición institucional y garantías para sus condiciones laborales y fideicomisos.

Su participación cobra relevancia debido a que el Órgano de Administración Judicial local declaró el 11 de junio como día inhábil ante los problemas de movilidad previstos en la capital; sin embargo, jueces y personal operativo decidieron mantener la convocatoria.

Otros colectivos

A estas expresiones podrían sumarse otros colectivos ciudadanos en calles cercanas al Estadio Ciudad de México. Entre ellas destaca una actividad denominada “cascarita contra el despojo y por la vida”, prevista sobre avenida del Imán, una de las principales rutas de acceso para quienes acudirán a la ceremonia inaugural.

Asimismo, organizaciones sociales y agrupaciones ciudadanas contemplan concentraciones en puntos como Parque Cantera y Avenida Santa Úrsula, aprovechando la atención internacional que generará el inicio de la justa mundialista.

Así, la inauguración del Mundial 2026 no sólo pondrá a la Ciudad de México bajo los reflectores del futbol internacional. También se convertirá en una vitrina para que distintos sectores recuerden que, detrás de la fiesta deportiva, persisten exigencias sociales que siguen esperando respuesta.