¿Mundial 2026 bajo el agua?: Pronóstico del clima en las sedes mundialistas de México ¿Va a llover? Conoce cuál será el clima para este 11 de junio en las sedes mundialistas (CUARTOSCURO.COM)

Cada vez se encuentra más cerca el Mundial 2026, y rumbo al inicio de los primeros partidos de la Copa del Mundo que se jugarán en México, aquí te decimos cuál es el pronóstico del clima y si va a llover este 11 de junio.

México será anfitrión de 13 partidos de la Copa del Mundo 2026, de los cuales, 5 se llevarán a cabo en el Estadio Ciudad de México, mientras que en el Estadio Monterrey y el Estadio Guadalajara albergarán 4 partidos cada uno.

Por lo que los aficionados han comenzado a preguntarse cuál será el pronóstico del clima para los próximos días, específicamente para el 11 de junio, y si continuará lloviendo en el país.

¿Va a llover en el Mundial 2026? Este es el pronóstico del clima para la inauguración en el Estadio Ciudad de México

Este jueves 11 de junio, en el Estadio Ciudad de México se llevará a cabo la inauguración de la Copa del Mundo 2026 y el primer partido, el cual será entre México vs. Sudáfrica. Por lo que conocer el clima para ese día es esencial si quieres evitar pasar malos ratos.

De acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) durante la mañana del jueves 11 de junio, el cielo estará nublado, mientras que a las 11:00 horas, momento en el que iniciará la inauguración del Mundial 2026, el cielo estará medio nublado con una sensación térmica de 21-23 °C.

Por otra parte, para la tarde del mismo día, durante el partido de México vs. Sudáfrica, alrededor de las 14:00 horas existe un 60% de probabilidad de tormentas.

Calor y tormentas: Así viene el clima en las sedes de Monterrey y Guadalajara

Por su parte, en Guadalajara, ciudad donde se llevará a cabo el partido de Corea del Sur vs. Chequia este jueves 11 de junio, también se pronostican lluvias ligeras alrededor de las 22:00 horas, con un 60% de probabilidad de tormentas a las 23:00 horas; a lo largo del día el cielo permanecerá nublado.

Mientras que en Monterrey, aunque el 11 de junio no se llevarán a cabo partidos, para quienes se encuentren disfrutando el Mundial 2026 en esa ciudad, el día también permanecerá nublado con probabilidad de lluvia.

Así puedes ver el pronóstico del clima al momento para los partidos del Mundial 2026

Si planeas asistir a alguno de los 13 partidos del Mundial 2026 que se llevarán a cabo en México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha puesto a disposición de los aficionados un apartado donde pueden consultar el clima en tiempo real en las sedes donde se llevarán a cabo los enfrentamientos deportivos.

Puedes consultarlo en la página web oficial del SMN, buscando el apartado “Pronóstico meteorológico en las sedes mundialistas de México”; ahí te aparecerán los tres estadios sede, junto con los partidos y el día en el que se llevarán a cabo, así como el pronóstico de clima completo.